◆第２１回沖縄大会（１１月２９日〜１２月２１日・コザしんきんスタジアムほか）

沖縄県内外の２０チームが参加した「第２１回沖縄大会」では唯一の関西勢、和歌山御坊ボーイズ（和歌山県支部）が４強進出と健闘。なお大会は雨の影響で決勝が打ち切りとなり、沖縄中央ボーイズと那覇ボーイズの沖縄県支部両チームが優勝となった。

貴重な経験を積んだナインに庄内監督が目を細めた。関西から唯一参戦した和歌山御坊が２勝を挙げ、ベスト４。和歌山県御坊市からは直線距離でも１０００キロを優に超える舞台での健闘を、「状況に合わせて準備ができ、力を出せるチームが強い。いい経験ができました」と振り返った。

初戦の２回戦は降雨による会場変更で、当初の予定から約２時間遅れで始まった。小雨が降る悪条件の中、先発・見崎が５回２安打無失点。「（雨が）心配だったけど意外と指がかかっていて、変化球でストライクが取れた。真っすぐも修正できた」と三塁も踏ませず、１点差勝利につなげた。

背番号１は準々決勝でも先発。３回を０封した。６回１死二、三塁から吉本が「初球から真っすぐを狙っていた。積極的に自分の打撃ができた」と２点打。均衡を破った勢いそのまま、昨秋の九州大会準Ｖ・福岡志免を１点差で下した。

準決勝で敗れたが、準優勝した昨年１２月のタイガースカップに続く躍進。春季全国大会予選に向け、実りある遠征となった。