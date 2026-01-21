「スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）小学生の部で、関西ブロック予選の組み合わせ抽選会が１８日、大阪市内の日本少年野球連盟本部で行われ、別表の通り決まった。所属１８チームが「３枠」を争う戦いは、２月１４日に開幕する。

関西の小学生ナインが野心をたぎらせた。連盟本部での関西ブロック予選、組み合わせ抽選会。昨年の大阪都島に続く全国制覇を果たせば、２００８年以来の“関西勢連覇”だ。出場１８チームの主将らは、「僕らこそが！」と目を輝かせて臨んだ。

全国で唯一、Ｖ２の権利を持つ大阪都島は初戦が京都洛北に決まった。古賀主将は「去年と同じような雰囲気でいければいい。チーム一丸となって全チームを潰す」と気合。２００９〜１２年大会（１１年は東日本大震災のため中止）に３連覇した岡崎葵以来の偉業へ意欲十分だ。

昨夏の選手権大会を制した滋賀大津は、現世代の全国王者。岸和田阪和との初戦から始まる夏春連覇の戦いへ、河上主将は「（夏の王者ということは）あまり意識せず、今大会で勝ちたい。もう一回、全国制覇したい」と決意を明かした。同大会は準Ｖも、昨秋のＭＬＢＣＵＰで“初代チャンピオン”となった大阪柴島も予選突破は譲れぬ目標。大阪堀江との初戦に眞野主将は「（本大会は）小学生最後の大会やから、最後までみんなと試合がしたい」と全国の頂点を見据えた。

昨秋の関西秋季大会で優勝した香芝は、初戦が大阪泉州。天野主将は「夏は（予選で）負けたんで、しっかりこの大会を勝ち上がりたい」と意気込んだ。一昨年の選手権大会（堺中央が優勝）から、関西勢が３季連続全国制覇中とハイレベル。早春の熱い戦いは２月１４日に始まり、順調に進めば同２３日に３代表が決まる。

◆主将らの意気込み

★大和・北川主将「小学生最後の（全国）大会に続くので、しっかり勝てるように頑張っていきたい」

★泉州・西岡選手「まずは楽しく、笑顔で。でも、楽しくも大事だけど、勝てるように頑張りたい」

★岸和田阪和・中村選手「みんなで楽しく、チーム一丸となって戦いたい」

★堺中央・青山主将「みんな、上達してきている。最後の最後にビッグ（チームの愛称）の実力を発揮したい。絶対に勝てる」

★大淀・新本主将「最近はチーム状態も良くなっている。どんな相手でも勝って、全国へ行きたい」

★大阪堀江・増田主将「個人としても、チームとしても良くなっている。目標は全国。負けたくない」

★大阪泉州・山田主将「だいぶ、いい感じに来ている。最後の（全国）大会なんで、みんなで笑って終われるようにしたい」

★高石・筒井主将「小学生最後の（全国）大会なんで全力を出し切って、チームのみんなで頑張りたい」

★奈良葛城・青山主将「（選抜チームのチームメートも）今回はライバル。勝てるように頑張る。悔いの残らない試合をできれば」

★ナガセ・濱澤主将「大会までにやることをやって、臨みたい。全国へ行く３チームに入るのが目標」

★大阪八尾・一場主将「エラーとかをなくして勝っていきたい。全国優勝します」

★枚岡・藤井主将「最後の（全国）大会なんで、今までの大会よりも全力を尽くして最高の結果を残せるよう、みんなで協力して頑張りたい」

★和歌山橋本・岩淵主将「６年生にとって最後の（全国）大会なんで、みんなで、ちょっとでも長く試合をできるよう頑張りたい」

★京都洛北・橘主将「今まで練習してきたことを全部出せるように頑張りたい。目標は優勝です」