京都には、謎の“めっちゃ応援しやすいプール”がある。実はこの謎には、誰もが知るあの偉人が深く関係していた！ 崖っぷち状態なABCテレビ入社11年目の福井治人アナウンサーが、A.B.C-Zの塚田僚一と調査すると……!?

【TVer未公開映像】A.B.C-Z塚田僚一ビックリ「河合（郁人）とかだったら完全に無理だよ」 福井治人アナの新たな一面が明らかに！

めっちゃ応援しやすいプールがあるのは、北野天満宮からほど近い京都市立北野中学校。プールの前にはなぜか大きすぎる観客席があり、隣のテニスコートまで続いている。観客席とグランドの間にある、こんもりと盛り上がった丘も謎だ。中学校に設置するには立派すぎる観客席を、福井アナは「北野中学校ができる前にあった施設の名残り」と推測。学校が戦後にできたという歴史から、戦争が関係していると考えたが、その予想は外れた。

実は北野中学校ができる前の大正15年に、ここには京都府初の50メートルプールがあった！ 京都のミニツアー・まいまい京都代表の以倉敬之さんいわく、「全日本大会とか日米対抗の大会が開かれた、非常に立派なもん」で、「あの観覧席は当時のものの名残」。「実はもともとそこに歴史的なものがあったから、プールと観客席が造られた」という。

歴史的なものとは何か？ そのヒントとして以倉さんは、北野中学校から北へ４kmほど行った北区の鷹峯（たかがみね）へ向かうように、福井アナと塚田に指示。さらに、「そこに行けば、光に導かれて答えを解く鍵が見つかります」と、意味深長な発言をした。

鷹峯の地図を見た福井アナと塚田は、「“光に導かれる”とは『光』がつくお寺と関係がある」とひらめき、手当たり次第行ってみることに。そのうちの1つ・源光庵は、1346年開創の曹洞宗の寺院だ。福井アナは、そんな寺の本堂にある「悟りの窓」で悟りを開いたのか、めっちゃ応援しやすいプールが以前調査した“滋賀・彦根城の外堀の土塁”と似ていることに気づき、「鷹峯にあればそれが答え」と考えた。

そこで福井アナと塚田は、鷹峯を徹底調査し、「御土居餅（おどいもち）」という豆大福が名物の和菓子店・都本舗 光悦堂に辿り着いた。光悦堂の店主によると御土居餅の「御土居」とは、天下人・豊臣秀吉がつくった土塁のこと！ その御土居はお店の目の前にあり、現在は店主が管理をまかされている。

御土居を見に行った福井アナと塚田は、「（めっちゃ応援しやすいプール）と一緒！」「広さもちょうど50メートルぐらい！」「この角度も一緒じゃないですか！」「デジャブみたい！」「マジでキタかも！」と大騒ぎ！ 確信を得た2人は、「北野中学校のプールの応援しやすい観客席は、豊臣秀吉がつくった“御土居の跡”」と最終予想をまとめた。

福井アナと塚田の推理の結果は、100点満点中……見事に100点！ 秀吉が御土居をつくったのは、敵の襲来や河川の氾濫から京都を守るためだ。以倉さんによると御土居は、なんと江戸城の総構えより広い全長約22.5キロもあり、「日本史上最大の城壁」だったのだとか。その斜面と堀を利用して50メートルプールと観客席ができ、北野中学校に引き継がれている、というわけだった。

なお、福井アナが就任後にレギュラー回で初めて100点を獲得したこの歴史ミステリーは、情報番組『newsおかえり』（毎週月曜～金曜午後3時40分、ABCテレビ）内の「福井×塚田のなんでやねん!?」1月13日放送回で紹介された。

レギュラー回で0点ばかり取っていた福井アナは、番組スタッフからプレッシャーをかけられていたらしく、安堵から涙声に。「一生（100点を）取れないかと思っていた！」「もうクビになるかと思って怖かった！」「５歳の甥っ子からも『いつまで０点取るんや』て言われていたんですから！」「アナウンサー人生の中でもトップクラスに嬉しかった！」などと明かし、相棒の塚田と喜びを分かち合った。

【TVer】100点を獲得した福井治人アナの“ファインプレーすぎる悟りシーン”をリプレイ！ しかし、あの朝ドラ常連俳優が異議アリ「厳しいこと言わしてもらうと……」