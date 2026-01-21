アイドルグループ・アンジュルムの元リーダーでタレントの和田彩花が２０日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、現在もうつ病で治療中であることを明かした。

この日は「冬のメンタルヘルスを語る夜」とし、日照時間が短い冬にメンタル不調が起きやすいことなどを当事者が振り返った。

和田は「曇りの日は仕事を休む日と思っている。太陽がないと今日はちょっとうまくいかないって。太陽ありきの生活」とコメント。そして「うつ病を７年ぐらい付き合って生きている。今治療中。再発して、安定して治って薬飲み続けている状態で、まだ全然油断できない」と現状を明かした。

発症したのは２２歳。「原因がわからなくて。いろんなことが積み重なってストレスが積み重なって」と振り返り「最初は単純に仕事に行きたくないって思いました。アイドルは厳しい世界で休んではいけなかった。やる気がないなんて言っちゃいけないのに仕事に行きたくないって。おかしいと思ったらそのまま不眠症になって２、３時間しか眠れない。それでミスがめちゃくちゃ増える。それで自分を責める悪循環」と自身の体験を率直に語った。

その後「劇的な落ち込みはなくなったけど、何となく過ごせるからいいかと７年ぐらいやってたら、また再発しちゃいました」といい「突然黒い雲が私の中に入って、頭の中で雨を降らす。払拭するのは難しい。何を考えてもマイナスに考える。頭を切り換えるのがまず必要」と話していた。