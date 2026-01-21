料理研究家のリュウジ（39）が21日、都内でしゃぶしゃぶ店「しゃぶ葉」が22日からスタートする企画「背徳 至高のグルメフェア」の試食会に出席した。

企画のため声優の安元洋貴（48）と「しゃぶ葉背徳研究所」を設立。「豚で豚を食べたい」という安元の思いを形にしようと、同店のシェフ1年をかけて「濃厚豚スープだし」を開発した。だしを試飲すると「ひと口目で笑顔になる」と満足そうだった。

会場では同だしを使ったオリジナルレシピ「至高の〆背徳ラーメン」を報道陣の前で実演。同店自慢の豚ロースと野菜、太くて噛み応えがあるワシワシ麺の上に、刻みニンニクと「オタマヨ風のマヨネーズソースをかけた逸品をほおばると「うまい！」と悶絶。「うまいけど、背徳感がある」と満面の笑みを見せていた。

同店の魅力について「いろいろな食材があって、いろいろなアレンジができるところ」と説明。「（開発中に）いろいろ食べましたが、まだ見つけられてていないものもあると思います。いろんな組み合わせを楽しんで、皆さんの背徳アレンジを見つけてほしい。見つけたら、SNSに投稿して教えてほしい。僕も試してみたい」と呼びかけていた。