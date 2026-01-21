µÈÌî²È¤¬Çò¶ä¥Î¥¨¥ë¤È¥³¥é¥Ü¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹¤ÇÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È3¼ï¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¡£1·î26Æü¤«¤é4·î30Æü¤Þ¤Ç¡£
³ô¼°²ñ¼ÒµÈÌî²È¤Ï2026Ç¯1·î26Æü11»þ¤«¤é4·î30Æü20»þ¤Þ¤Ç¡¢¥Û¥í¥é¥¤¥Ö½êÂ°VTuber¡ÖÇò¶ä¥Î¥¨¥ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö¤³¤ó¤Þ¤Ã¤¹¤ë¡ª¡×¤òÁ´¹ñ¤ÎµÈÌî²ÈÅ¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£Ãù¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÅµ¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡£
µÈÌî²È¤Ç¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Ï3¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢µÈÌî²È¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ËÎå¤à¡ÖÀ©Éþver.¡×¡¢µíÐ§¤òËËÄ¥¤ë¡Ö¤â¤°¤â¤°ver.¡×¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤¿µíÐ§¤È¤ÎÆü¾ï¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡Ö¼«»£¤êver.¡×¤À¡£µÈÌî²È¸ø¼°¥¢¥×¥êÆâ¤ÎÀìÍÑ¥Ðー¥³ー¥É¤ò²ñ·×»þ¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢ÀÇ¹þ500±ß¤´¤È¤Ë1¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡Ê²ñ·×Æü¤ò´Þ¤á¤Æ4Æü°ÊÆâ¤ËÈ¿±Ç¡Ë¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤ÆÆÃÅµ¤È¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÆÃÅµ¸ò´¹¸å¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸º»»¤µ¤ì¡¢ºÆÅÙÃù¤á¤ë¤³¤È¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤â¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡£Á´¤Æ¼õÃíÀ¸»º¤Î¤¿¤á¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï³Æ¼«¤Î¥Úー¥¹¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
²ñ·×¤Þ¤¿¤Ï¾¦ÉÊ¼õ¤±¼è¤ê»þ¤ËµÈÌî²È¥¢¥×¥êÆâ¤ÎÀìÍÑ²èÌÌ¤ò½¾¶È°÷¤ØÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¡Öhololive OFFICIAL CARD GAME PR¥«ー¥É¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡ÊÁ´2¼ïÎà¡Ë¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£¥«¥Ðー³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½÷ÀVTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×½êÂ°¤ÎÇò¶ä¥Î¥¨¥ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯µíÐ§¹¥¤¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¡§µÈÌî²È¡ßÇò¶ä¥Î¥¨¥ë¡Ö¤³¤ó¤Þ¤Ã¤¹¤ë¡ª¡×¥¢¥×¥ê¥Ý¥¤¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë11:00～4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë20:00
¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤ÎµÈÌî²ÈÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÂÐ¾Ý³°Å¹ÊÞ¤¢¤ê¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤ÏÀÇ¹þ500±ß¤´¤È¤Ë1¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§¢¨¥ê¥ó¥¯¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Çò¶ä¥Î¥¨¥ë¤Î¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¥³¥é¥Ü
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï´ü´Ö¤¬Ìó3¥ö·î¤ÈÄ¹¤¯¡¢¼õÃíÀ¸»º·Á¼°¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»²²Ã¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È3¼ïÎà¤ÎÅ¸³«¤Ï¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÍ×ÁÇ¤òµá¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Çò¶ä¥Î¥¨¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä¡¢µÈÌî²È¤òÆü¾ïÅª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤ËÅ¬¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤À¡£
¥®¥ã¥é¥êー
½ÐÅµ¡¦´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
µÈÌî²È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
¢¨¥ê¥ó¥¯Åù¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´Ê¸¤Ïonesuite¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£