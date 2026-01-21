【ピリオドにうたえ】 近日連載開始予定

HIKEの「HIKE編集部」は、少年/青年向け作品を中心に扱うレーベル「COMIC ELAN」（コミックエラン）より、自家製氏によるマンガ「ピリオドにうたえ」のあらすじを公開した。なお、本作は近日連載開始予定となっており、正式な配信日とプラットフォームは後日発表される。

本作は「COMIC ELAN」の第1弾となる4作品のうちの1作目。大学生の吟崎七菜生（ぎんざき ななお）は、中学時代の同級生でアイドルグループのメンバーでもある章司音彩（しょうじ ねいろ）から、自身の卒業ソングを作って欲しいと依頼される。七菜生は作曲のプロでもアイドルに詳しいわけでもないので断るが、音彩の押しの強さに圧倒されて……。

ほかの3作品の概要は後日情報が公開される予定。

【あらすじ】

大学生の吟崎七菜生（ぎんざき ななお）は、ある日突然、中学時代の同級生・章司音彩（しょうじ ねいろ）から曲作りを依頼される。

音彩はアイドルグループのいちメンバーとして活動しているが、1年後に卒業予定で、その時の卒業ソングを作って欲しいという。七菜生は作曲のプロでもアイドルに詳しいわけでもないので断るが、音彩の押しの強さに圧倒されて…

「アイドル」×「音楽」の魅力に触れる、短くも濃い1年が始まる―

【自家製氏コメント】

初めまして、自家製と申します。

初のオリジナル作品で初連載の機会をいただき、心より感謝しています。

勉強と反省を重ねながら制作と向き合う毎日です。

これから物語がピリオドを迎えるその時まで、彼女たちの想いが届く先を一緒に見守っていただけたら幸いです。

過去・現在・未来のすべてのアイドルに幸あれ！！