昨年末から日本のiPhoneでも利用可能になった、代替アプリストア。そのうちでも代表的なストアとなる「AltStore PAL」を、著者が実際に体験してみた。

■スマホ新法で利用可能になったApp Store”以外”の選択肢

代替アプリストアとは、アップルが公式に提供しているアプリストアの「App Store」とは異なり、サードパーティーの開発者が提供するものだ。公式のアプリストアとは異なるポリシーで運用されているため、より柔軟なアプリ開発が可能となっている。

そして日本では、2025年12月18日に「スマホソフトウェア競争促進法（スマホ新法）」が施行。これにより、日本でもAltStore PALの利用が可能になった。なお、代替ストアの利用には最新バージョンとなる「iOS 26.2」をインストールしておく必要がある。

■無料で使えるAltStore PAL

それでは実際に、AltStore PALをインストールしてみよう。まずはiPhoneの「Safari」ブラウザで「https://altstore.io/」にアクセスし、ダウンロードをタップ。すると、「アプリのインストール」というダイアログが表示されるので、設定アプリからAltStore PALを承認し、インストールが完了する。

するとiPhoneのホームスクリーンに、AltStore PALのアプリのアイコンが登場する。またAltStore PALからアプリをインストールしても、アプリのアイコンがホームスクリーンに登録される。使い勝手は、純正のApp Storeとほぼ変わらない。

■サイドボタンをカスタマイズしよう

AltStore PALでアプリをインストールするには、少しわかりにくい手順が必要となる。まずAltStore PALを起動し、次にアプリ下部の「ソース」（アプリの配布元）を追加しよう。オススメのソースも表示してくれるので、気になったものがあればそれを追加してもよいだろう。ここでは、iPhone向けに便利なツールをリリースしているCizzuk Sourceから、サイドボタンをカスタマイズする『Side Search』をインストールしてみよう。

Side Searchでは、iPhoneに搭載されているサイドボタンに、好きなAIアシスタントや検索エンジンを指定することができる。標準設定ではAppleの「Siri」しか起動できないが、Side SearchならOpenAIの「ChatGPT」やGoogle検索の「Aiモード」、そして検索エンジンのYahoo! JAPANやBingを利用することが可能だ。

現時点ではライセンス上の問題から、Epic Gamesのゲームがインストールできないなど、AltStore PALには制限も存在する。しかし今後も、さまざまな便利なアプリやゲームが登場し、代替アプリストアの知名度が向上するのを楽しみにしたいものだ。

〈参考〉https://altstore.io/

（文＝塚本直樹）