Æ£¸¶¤µ¤¯¤é¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øuku¡Ù¾ÜºÙÈ¯É½¡õ¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¿¼³¤¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¡¡¾åÇòÀÐË¨²»¡¢°ÂÉôÍ¦Ëá¤é»²²Ã
¡¡Æ£¸¶¤µ¤¯¤é¤¬¡¢2·î18Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øuku¡Ù¤ÎÁ´¼ýÏ¿¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò´Þ¤à¾ÜºÙ¾ðÊó¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¿¼³¤¡×¤òËÜÆü1·î21Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤·¡¢¼Ì¿¿²È¤Î¾®ÎÓ¸÷Âç¤¬»£±Æ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Æ£¸¶¤µ¤¯¤é¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øwood mood¡Ù¤ÇËÂ¤¤¤À¹¬Ê¡¤Î°ìÌë¡¡NHK¥Ûー¥ë¤Ç·Þ¤¨¤¿½¼¼Â¤Î¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ë
¡¡Á°ºî¡Øwood mood¡Ù¤«¤éÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖAngel¡×¡Öscent of the time¡×¡ÖOK¡×¤ò´Þ¤àÁ´13¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£µÒ±é¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¾åÇòÀÐË¨²»¤¬¡Ö¤À¤Ã¤Æ ¤º¤Ã¤È ¤³¤Î¤Þ¤Þ¡© feat. ¾åÇòÀÐË¨²»¡×¤Ë»²²Ã¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿°ÂÉôÍ¦Ëá¡Ênever young beach¡Ë¤¬¡Ölittle baby feat. °ÂÉôÍ¦Ëá¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖCarol¡×¡ÖBlue Blue Blue¡×¤Îºî»ì¤Ï¥¸¥§¥·ー¡¦¥Ï¥ê¥¹¤¬Ã´Åö¡£2024Ç¯¡¢2025Ç¯¤È¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¶¦±é¤ò½Å¤Í¡¢¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ëÃæ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ£¸¶¤¬¼«¿È¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËµÒ±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ïº£ºî¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£ºî¤ÎÍ½Ìó¤Ï¡¢¸½ºß¼õÉÕÃæ¡£¥ê¥êー¥¹¸å¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÃÆ¤¸ì¤ê¥é¥¤¥Ö¤È¤ªÅÏ¤·²ñ¤ò¹Ô¤¦¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÆü21»þ¤è¤êÆ£¸¶¤ÎInstagram¡¢YouTube¡¢TikTok¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤¬·èÄê¡£¿·¶Ê¡Ö¿¼³¤¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë