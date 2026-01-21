大阪・神戸・京都・奈良・滋賀・和歌山 今後の雪は？

気象庁によりますと、近畿地方では、あす（２２日）明け方から夜のはじめ頃にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に警戒が必要だとしています。

【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？雪雨シミュレーション

また、２１日昼過ぎから２２日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷に注意を呼び掛けています。

日本付近は、２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。２２日にかけて、近畿地方の上空約１５００メートルには氷点下１２度以下の強い寒気が流れ込むでしょう。また、近畿地方では２１日昼過ぎから２２日夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となるため、局地的に雷雲が発達する見込みです。

雪と雨のシミュレーションでも、きょう（２１日）午後からあす（２２日）にかけて、近畿地方で大雪のおそれがあるため、交通機関への影響などに注意、警戒が必要です。

２１日（水）

気象庁によりますと、



２１日６時から２２日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

近畿北部山地 ７０センチ

近畿北部平地 ４０センチ

近畿中部山地 ７０センチ

近畿中部平地 ２０センチ

近畿南部山地 １０センチ



が予想されています。

２２日（木）

気象庁によりますと



２２日６時から２３日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

近畿北部山地 ７０センチ

近畿北部平地 ７０センチ

近畿中部山地 ７０センチ

近畿中部平地 ３０センチ

近畿南部山地 ３センチ

近畿南部平地 １センチ



が予想されています。

２３日（金）

気象庁によりますと、



２３日６時から２４日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

近畿北部山地 ４０センチ

近畿北部平地 ３０センチ

近畿中部山地 １０センチ

近畿中部平地 ３センチ

近畿南部山地 １センチ

近畿南部平地 １センチ



が予想されています。

２４日（土）

２４日（土）は近畿地方の日本海側で雪雲が予想されていて、午後からは近畿地方南部でも雪雲が予想されています。

２５日（日）

２６日（月）

２６日（月）は午後からは雪の雨雲は落ち着く見込みです。



予想にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。