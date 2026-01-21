20Ç¯Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤¬Ýî¤ß¤ë¡Ä¡Ä¡ª¡¡Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤Î¥Ï¡¼¥È¥Õ¥§¥ë¥È¡¦¥ì¥¿¡¼¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥ì¥ó¥É¥·¥Ã¥×¡×¸«¤É¤³¤í¾Ò²ð
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º20¼þÇ¯¡§¥«¥é¥Õ¥ë¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡×¤¬¡¢2026Ç¯3·î19Æü¤Ë¤¤¤è¤¤¤è¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢1·î8Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤Î¥Ï¡¼¥È¥Õ¥§¥ë¥È¡¦¥ì¥¿¡¼¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥ì¥ó¥É¥·¥Ã¥×¡×¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¼ê»æ¡É¤È¡ÈÍ§¾ð¡É¡£Âç¹¥¤¤Ê¥ß¥Ã¥¡¼¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤Ø¡½¡½¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÁÛ¤¤¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿´¤Ë¤¸¤ó¤ï¤ê¶Á¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÃíÌÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¿Í½÷»ÒÌÜÀþ¤Ç³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤È¤¤á¤¯¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¡Û
º£²ó¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤¬¥ß¥Ã¥¡¼¤Ø¤¢¤Õ¤ì¤ëÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë½Ö´Ö¤ä¡¢20¼þÇ¯¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¡£
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ê¤Î¤¬¡¢¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º7¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¿§¹ç¤¤¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ð¥Ã¥¸¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÍ§¾ð¤Î¿§¡É¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤µ¤·¤¤ÇÛ¿§¤Ç¡¢ÊÂ¤Ù¤Æ»ý¤Á¤¿¤¯¤Ê¤ëÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¤â¤³¤â¤³¤Î¼ª¤ÈÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Ù¥ì¡¼Ë¹¤ä¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤Ø¤Î¼ê»æ¤«¤é¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¤¬¤Á¤ç¤³¤ó¤È´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡¢ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬Âç¤¤¯ÉÁ¤«¤ì¤¿¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤ËÍÏ¤±¹þ¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Øµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¥ì¥¿¡¼¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¡ÈÃ¯¤«¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÁª¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¡É¿´²¹¤Þ¤ë¥°¥Ã¥º¤â¡£¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í§¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤È¤·¤ÆÁª¤Ö¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£¸«¤¿ÌÜ¤âµ¤»ý¤Á¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¡õ¥Õ¡¼¥É¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥Èµ¤Ê¬¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Ì£¤ï¤¦¤Ê¤é¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
¡Ö¥±¡¼¥×¥³¥Ã¥É¡¦¥¯¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡×¤È¡Ö¥ß¥²¥ë¥º¡¦¥¨¥ë¥É¥é¥É¡¦¥¥ã¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º20¼þÇ¯¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¡õ¥é¥¤¥Á¡¼¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤òÉ½¸½¤·¤¿¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢º®¤¼¤Ê¤¬¤é°û¤ß¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥½¡¼¥¹¤È¥é¥¤¥Á¡¼¤Î¥¸¥å¥ì¤Ë¤è¤ëÌ£¤È¿©´¶¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥±¡¼¥×¥³¥Ã¥É¡¦¥¯¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Î¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¡õ¥Á¡¼¥º¥à¡¼¥¹¡×¤È¡¢¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¤È¥Á¥ç¥³¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥±¡¼¥¡×¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥«¥Ã¥×¤ä¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¤ÎºÆ²ñ¥·¡¼¥ó¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥×¥ì¡¼¥È¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢20¼þÇ¯¤ÎµÇ°¤È¤·¤Æ¼ê¸µ¤Ë»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢£Êª¸ì¤ÎÃæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¡Ú¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸«¤É¤³¤í¡£
¥á¥Ç¥£¥Æ¥ì¡¼¥Ë¥¢¥ó¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥±¡¼¥×¥³¥Ã¥É¥¨¥ê¥¢¡¢¥í¥¹¥È¥ê¥Ð¡¼¥Ç¥ë¥¿¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤Î¥Ï¡¼¥È¥Õ¥§¥ë¥È¡¦¥ì¥¿¡¼¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥ì¥ó¥É¥·¥Ã¥×¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
20¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë²Ú¤ä¤«¤ÊÁõ¾þ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤Î¤â¤È¤Ø¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤Ë¸þ¤«¤¦¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º7¿Í¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥¢¡¼¥È¤â¿·¤¿¤Ë¤ªÌÜ¸«¤¨¡£
¥Ð¥Ê¡¼¤äÊÉ²è¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éÄ¯¤á¤ë¤È¡¢¤è¤ê¿¼¤¯À¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¢£20¼þÇ¯¤Î¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ë¹Ô¤³¤¦
¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤Î¥Ï¡¼¥È¥Õ¥§¥ë¥È¡¦¥ì¥¿¡¼¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥ì¥ó¥É¥·¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¤Æ¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
Âç¤¤¯¤Ï¤·¤ã¤°¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯Î®¤ì¤Þ¤¹¡£¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤¬ËÂ¤¤¤Ç¤¤¿20Ç¯¤ÎÊª¸ì¤Ë¡¢¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Ë¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤Î¥Ï¡¼¥È¥Õ¥§¥ë¥È¡¦¥ì¥¿¡¼¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥ì¥ó¥É¥·¥Ã¥×¡×³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î8Æü¡Á3·î19Æü
©Disney
¢¨1·î13Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²èÁü¡¦Æ°²è¤Ï²áµî¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ª¤¹¤¹¤áÆâÍÆ¤ÏÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¤Ç¤¹¡£
¢¨¥°¥Ã¥º¤ä¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÆâÍÆ¤äÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºß¸Ë¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÊÀÚ¤ì¤äÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢´ü´Ö½ªÎ»¸å¤âÈÎÇä¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¸½ºß¤Î±¿±Ä¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ä°ÂÁ´±ÒÀ¸ÂÐºö¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥¦¡¼¥Þ¥óÊÔ½¸Éô¡Ë