¡ÖÎ®¤¹¡×¡Ö²¡¤¹¡×¤ò°ì¤Ä¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤Ç¡ª¡¡¼ê·Ú¤Ë¶ÚËì¥±¥¢¤Ç¤¤ë¥Ï¡¼¥È·¿Èþ´é´ï¤¬ÅÐ¾ì
¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤Ï2·î1Æü¤è¤ê¡¢¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥ë¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥±¥¢ ¥Ï¡¼¥È¥Á¥ã¡¼¥à¡ÊAX-NB514¡Ë¡×¤ò¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹Ä¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖATEX Direct¡×¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¥Õ¥È¡¦¥í¥Õ¥È¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£Á´¹ñÈ¯Çä¤Ï3·î1Æü¤«¤é¡£
¢£¥ª¡¼¥í¥é¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ô¥ó¥¯¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î3¿§¤«¤éÁª¤Ù¤ë
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤òÈ©¤Ë³ê¤é¤»¤Æ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ëÈþÍÆ¥á¥½¥Ã¥É¡Ö¤«¤Ã¤µ¡×¤È¡¢´Ý¤¤ÀèÃ¼¤ÎËÀ¤ÇÈ©¤ò²¡¤·¤Æ´é¤Þ¤ï¤ê¤ä¶ÚËì¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¡ÖW¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¡×¤¬1¤Ä¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈþÍÆ¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ã¡¼¥à¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢2¼ïÎà¤ÎÈþ´é´ï¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³«ÊÄ¤Ï¥Ü¥¿¥óÁàºî¤Ç¥Ä¥á¤Î¥í¥Ã¥¯¤¬³°¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥ª¡¼¥í¥é¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ô¥ó¥¯¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î3¿§¤òÍÑ°Õ¡£¥Ý¡¼¥Á¤ä¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ËÉÕ¤±¤Æ»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¤Ç¤¤ë¥«¥é¥Ó¥Ê¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Õ¥§¥¤¥¹¥±¥¢ ¥Ï¡¼¥È¥Á¥ã¡¼¥à¡ÊAX-NB514¡Ë
¥«¥é¡¼¡§¥ª¡¼¥í¥é¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ô¥ó¥¯¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥·¥ë¥Ð¡¼
²Á³Ê¡§4,950±ß
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡ËW85¡ßL22¡ßH95mm
½ÅÎÌ¡§Ìó80g
