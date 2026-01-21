CFexpress Type B IRIDIUMカード（1.6TB）

米ProGrade Digitalは1月20日（火）、米航空宇宙局（NASA）と宇宙活動協定を締結し、アルテミス月探査計画にCFexpress Type Bメモリーカードとカードリーダーを供給すると発表した。

供給するのは400GBと1.6TBのCFexpress Type B IRIDIUMカードおよびカードリーダー。IRIDIUMシリーズは、PCIe Gen4ベースのCFexpress 4.0規格に準拠したType Bカードで、TLCメモリーを採用する。

宇宙環境を模した試験で他社製品を上回る性能を示し、高放射線環境下でも性能と信頼性を維持できる点が評価され、複数の市販サプライヤーから選ばれたという。

同社は1年半以上NASAアルテミス計画に協力してきた。認定試験では、カードを宇宙特有の過酷な環境条件下に置き、長時間テストを実施。特別に設計されたニコン Z9で静止画と動画の撮影・再生の信頼性が確認された。

NASAのアルテミス計画は、人類を再び月へ送り込み、長期的な月面科学研究と探査の基盤を築き、最終的には火星への航路へと繋げる野心的なプロジェクトだ。