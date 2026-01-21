「悲惨な結果」「許し難い屈辱だ」“１−10”に唖然！２歳下の日本に敗れた韓国を母国メディアが酷評「兄が日本の弟からレッスンを受けた」「まさかこれほど大きな差はあるとは…」【U-23アジア杯】
スコア以上の差を感じたようだ。
現地１月20日、サウジアラビアで開催中のU-23アジアカップは準決勝が行なわれ、大岩剛監督が率いるU-23日本代表が韓国と対戦。36分にセットプレーからDF小泉佳絃が挙げた１点を守り切り、１−０で勝利を飾った。
対戦した韓国のメディアは、日本が２歳下の21歳以下のメンバーで今大会に臨んでいるにもかかわらず、前半にシュート数１対10と韓国が圧倒された点を問題視。『ファイナンシャルニュース』は「兄が日本の弟からレッスンを受けた。シュート数１本対10本、許しがたい屈辱の夜」と見出しを打ち、「まさかこんな大きな差があるとは思ってもみなかった」と嘆いた。
同メディアは「試合終了のホイッスルが鳴ると、韓国の選手たちは静まり返り、地面に崩れ落ちた。スコアは０−１だったが、２年前の０−３の敗北よりもさらに悲惨な結果だった。『２歳年下の』日本を相手に、韓国代表は90分間、ほとんど試合を動かせず、アジア屈指の強豪というプライドを失ったのだ」と酷評を続けた。
日本との差に危機感を露わにしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本の10番のCKから生まれた韓国戦の決勝弾
現地１月20日、サウジアラビアで開催中のU-23アジアカップは準決勝が行なわれ、大岩剛監督が率いるU-23日本代表が韓国と対戦。36分にセットプレーからDF小泉佳絃が挙げた１点を守り切り、１−０で勝利を飾った。
対戦した韓国のメディアは、日本が２歳下の21歳以下のメンバーで今大会に臨んでいるにもかかわらず、前半にシュート数１対10と韓国が圧倒された点を問題視。『ファイナンシャルニュース』は「兄が日本の弟からレッスンを受けた。シュート数１本対10本、許しがたい屈辱の夜」と見出しを打ち、「まさかこんな大きな差があるとは思ってもみなかった」と嘆いた。
同メディアは「試合終了のホイッスルが鳴ると、韓国の選手たちは静まり返り、地面に崩れ落ちた。スコアは０−１だったが、２年前の０−３の敗北よりもさらに悲惨な結果だった。『２歳年下の』日本を相手に、韓国代表は90分間、ほとんど試合を動かせず、アジア屈指の強豪というプライドを失ったのだ」と酷評を続けた。
日本との差に危機感を露わにしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本の10番のCKから生まれた韓国戦の決勝弾