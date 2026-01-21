宮舘涼太（Snow Man）が自身のInstagramを更新し、『ラヴィット！』で着用したデニムスタイルの衣装ショットを公開。さりげないディテールまでこだわりが光る着こなしに、注目が集まっている。

【画像】Snow Man宮舘涼太『ラヴィット！』衣装ショット（全5枚）

■“デニムオンデニム”コーデで佇む宮舘涼太

投稿された写真には、緑に囲まれた屋外で佇む宮舘の姿が収められている。ライトブルーのデニムシャツに、同系色のデニムパンツを合わせたデニムオンデニムのコーディネートで、全体を爽やかなトーンでまとめている。

シャツはほどよく色落ちした柔らかな風合いで、ラフさの中にも上品さを感じさせる仕上がり。パンツはカーゴポケットと全体に配されたロゴがポイントとなっており、足元にはブラックのシューズを合わせて、淡いデニムスタイルを引き締めている。

写真は上からのアングルで撮影されており、宮舘はカメラに微笑みを向けたり、目線を外したりと、自然体の表情を見せている。

また、3枚目にはシャツのディテールを切り取ったカットも公開。フロントには「DSQUARED2」のタグが覗き、フラワーモチーフのビジューが散りばめられた装飾が、シンプルなデニムにさりげない華やかさを添えている。

投稿では「ラヴィット！ありがとうございました！寒い日が続きます。体調お気をつけください！」とコメントし、番組出演への感謝とファンへの気遣いも添えた。

SNSでは「めずらしい画角」「短髪似合ってる」「爽やかお兄さん」「デニムルックかっこいい」「着こなしが100点満点すぎる」「神ビジュ」「麗しくて眼福」といった声が寄せられている。

■宮舘涼太『ラヴィット！』過去衣装

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/