白石麻衣が自身のInstagramを更新し、カレンダーのアザーカットとメイキング動画を披露した。

【写真】画面いっぱいに広がる透明感溢れるドアップショットを投稿した白石麻衣

■吸い込まれるような美麗ショットを公開

これまでにもカレンダーのアザーカットや貴重なオフショットを惜しみなく披露し、そのたびに白石の美しさが話題になっていた。本投稿は、絵文字と共に「#2026年カレンダー」「#アザーカット」とハッシュタグを添えて、美麗ショットを披露した。

特に注目されたのは、右手を少し前に差し伸べるようなポーズでの超至近距離カットだ（1枚目）。レンズをジッと見つめる眼差しは、思わず引き込まれてしまうような引力を放っている。続く2枚目では、肩フリルのノースリーブを纏っていることがわかる、別アングルショット（2枚目）も披露した。

どちらも透明感溢れる美麗ショットで、SNSには「美神ここに降臨」「宇宙一の美しさ」「やっぱり女神」「その眼差しに恋してしまう」「まいやんがキレイすぎる」「まさに“美”」といった絶賛コメントが集まっている。

■カレンダー撮影のメイキング動画も公開

白石のSTAFF公式Xにはカレンダー撮影の様子を収めたメイキング動画が公開された。

「カレンダーの写真は『最初に全部目を通す』か『毎月の楽しみに』するか分かれますよね。私は自分の誕生月の写真を真っ先に確認する派です。『白石麻衣2026年カレンダー』と一緒に、ステキな1年を過ごせますように」と綴った。公開された動画は、Instagramで白石自身が投稿した肩フリルのノースリトップス姿から、情熱的な赤いオフショルドレス、柔らかな質感のもこもこアウター、さらにはジャケットを羽織ったクールな佇まいまで。そして、誕生日を祝うバースデーケーキを前に魅せた、極上のスマイルショットも。

SNSには「気になるから全部先に見ちゃいます」「毎月の楽しみにする派です」といった“問いかけ”に答える声や「美しいです」「めっちゃ可愛すぎる」という感想コメントがたくさん集まっている。