Reol×LiSA初コラボレーション楽曲「DEAD CENTER」MVが本日プレミア公開！ふたりが出演するインスタライブも実施
ReolがLiSAとコラボした新曲「DEAD CENTER feat. LiSA」のMVが1月21日21時にYouTubeにて公開される。
■ReolとLiSAの過去の出演MVを彷彿とさせるオマージュシーンも
「DEAD CENTER」は、1月21日リリースのReolのニューアルバム『美辞学』に収録されている新曲。長きにわたり親交があり、Reolが絶大なリスペクトを寄せるLiSAをフィーチャリングアーティストに迎え、作詞と作曲をReolが担当、共同作曲と編曲でGigaが参加している。
「DEAD CENTER」のMVでは、ホームパーティを楽しむReolとLiSAの姿が描かれている他、各所にふたりの過去の出演MVを彷彿とさせるオマージュも。MVの監督は大久保拓朗。
MVの公開後、21時10分よりReolとLiSAのアカウントにて、ふたりが出演するインスタライブも実施予定だ。
■リリース情報
2026.01.21 ON SALE
Reol
ALBUM『美辞学』
2026.01.21 ON SALE
Reol
DIGITAL SINGLE「DEAD CENTER feat. LiSA 」
