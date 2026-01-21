Reol×LiSA初コラボレーション楽曲「DEAD CENTER」MVが本日プレミア公開！ふたりが出演するインスタライブも実施

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ReolがLiSAとコラボした新曲「DEAD CENTER feat. LiSA」のMVが1月21日21時にYouTubeにて公開される。

■ReolとLiSAの過去の出演MVを彷彿とさせるオマージュシーンも

「DEAD CENTER」は、1月21日リリースのReolのニューアルバム『美辞学』に収録されている新曲。長きにわたり親交があり、Reolが絶大なリスペクトを寄せるLiSAをフィーチャリングアーティストに迎え、作詞と作曲をReolが担当、共同作曲と編曲でGigaが参加している。

「DEAD CENTER」のMVでは、ホームパーティを楽しむReolとLiSAの姿が描かれている他、各所にふたりの過去の出演MVを彷彿とさせるオマージュも。MVの監督は大久保拓朗。

MVの公開後、21時10分よりReolとLiSAのアカウントにて、ふたりが出演するインスタライブも実施予定だ。

■リリース情報

2026.01.21 ON SALE

Reol

ALBUM『美辞学』

2026.01.21 ON SALE

Reol

DIGITAL SINGLE「DEAD CENTER feat. LiSA 」

