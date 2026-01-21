県内は、21日(水)夜から広い範囲で大雪となる見込みです。気象台は、交通障害に警戒を呼びかけています。



強い冬型の気圧配置により、県内は山沿いだけでなく平地でも大雪となるところがある見込みです。



◆24時間予想降雪量［22日(木)午前6時まで・多いところ］

上越 平地60cm ／ 山沿い70cm

中越 平地60cm ／ 山沿い80cm

下越 平地30cm ／ 山沿い70cm

佐渡 30cm



その後も25日(日)ごろにかけて大雪が続き、積雪はさらに増える見込みです。

気象台は中越では21日(水)夜遅くから、上越では22日(木)未明から大雪による交通障害に警戒するよう呼びかけています。



この雪の影響で、JRは信越本線（柏崎－長岡）、上越線（水上－長岡）などで21日(水)夜の運転を取りやめます。えちごトキめき鉄道も午後6時以降、計画運休を予定しています。最新の情報を確認ください。