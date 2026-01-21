　21日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比350円安の5万2700円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万2693.43円に対しては6.57円高。出来高は3万306枚となっている。

　TOPIX先物期近は3591ポイントと前日比39.5ポイント安、現物終値比0.6ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52700　　　　　-350　　　 30306
日経225mini 　　　　　　 52695　　　　　-365　　　490940
TOPIX先物 　　　　　　　　3591　　　　 -39.5　　　 42225
JPX日経400先物　　　　　 32325　　　　　-355　　　　5016
グロース指数先物　　　　　 707　　　　　 -14　　　　4566
東証REIT指数先物　　　　1981.5　　　　　 -41　　　　 490

株探ニュース