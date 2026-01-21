日経225先物：21日正午＝350円安、5万2700円
21日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比350円安の5万2700円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万2693.43円に対しては6.57円高。出来高は3万306枚となっている。
TOPIX先物期近は3591ポイントと前日比39.5ポイント安、現物終値比0.6ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52700 -350 30306
日経225mini 52695 -365 490940
TOPIX先物 3591 -39.5 42225
JPX日経400先物 32325 -355 5016
グロース指数先物 707 -14 4566
東証REIT指数先物 1981.5 -41 490
株探ニュース
