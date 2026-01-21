氷川きよし『THE FIRST TAKE』で披露した「きよしのズンドコ節」「白睡蓮」のパフォーマンス音源を配信リリース
氷川きよしが出演したYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）でのパフォーマンス音源が1月21日に配信リリースされた。
■確かな歌唱力と表現力がダイレクトに伝わる
配信されたのは、氷川の代表曲として長年親しまれてきた「きよしのズンドコ節」と、繊細な感情表現が光る「白睡蓮」の2曲。
いずれも一発撮りならではの緊張感と臨場感の中で収録され、氷川きよしの確かな歌唱力と表現力がダイレクトに伝わる内容となっている。
力強くエネルギッシュな歌声が印象的な「きよしのズンドコ節」と、静けさのなかに深い余韻を残す「白睡蓮」。対照的な2曲を通して、ジャンルを越えて進化を続ける氷川きよしの“今”を感じることができる。
映像公開時から大きな反響を呼んでいた『THE FIRST TAKE』でのパフォーマンスを、音源として楽しめる今回の配信リリース、ぜひチェックしてみよう。
■【動画】氷川きよし - きよしのズンドコ節 / THE FIRST TAKE
■【動画】氷川きよし - 白睡蓮 / THE FIRST TAKE
■リリース情報
2026.01.21 ON SALE
DIGITAL SINGLE「きよしのズンドコ節 - From THE FIRST TAKE」
2026.01.21 ON SALE
DIGITAL SINGLE「白睡蓮 - From THE FIRST TAKE」
2026.01.28 ON SALE
SINGLE「ほど酔い酒」
■関連リンク
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
氷川きよし OFFICIAL SITE
https://www.kiizna.co.jp/