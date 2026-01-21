これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、上・中・下越の広い範囲に大雪・着雪注意報、中越と上越にはなだれ注意報が出ています。

その他にも、沿岸各地に波浪注意報、佐渡と下越に風雪注意報が発表されています。



◆21日(水)これからの天気

断続的に雪が降り、佐渡や下越では吹雪くところもあるでしょう。局地的にはカミナリも伴いそうです。

とくに、21日(水)夜～22日(木)朝にかけては中越や上越を中心に降り方が強まり、山沿いだけでなく平地でも大雪となるおそれがあります。



◆21日(水)の予想最高気温

最高気温は、-2～3℃の予想です。昨日より5℃前後も低くなるでしょう。

体の芯から冷える寒さとなりますので、最大限の寒さ対策をしてお過ごしください。。