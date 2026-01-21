M!LK・佐野勇斗、親戚と“滅ポーズ”決め笑顔「みんなかっこいい」「6人目のメンバーかなぐらい馴染みある」 地元・愛知でのライブ舞台裏ショットを披露
俳優で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗（27）が18日、自身のSNSを更新。現在、公演中のコンサートツアー『M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」』に親戚が鑑賞に訪れたことを報告し、記念ショットを披露した。
【写真】「みんなかっこいい」「6人目のメンバーかなぐらい馴染みある」親戚・てつやと“滅ポーズ”を決める佐野勇斗
佐野は、17日・18日に自身の地元である愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場 ホールA ）でコンサートを行ったことを伝え、「愛知二日間ありがとうございましたー!!み！るきーず、すごい楽しかった！本当にありがとう!!」と感謝。
続けて「親戚夫妻が来てくれました ありがとうございました」とつづり、自身の親戚にあたるYouTuberグループの東海オンエア・てつや＆メンバーと共に“滅ポーズ”（M!LKの楽曲「好きすぎて滅！」にまつわるポーズ）を決めた集合ショットをシェアした。
佐野とてつやは、2024年10月に放送されたバラエティー番組『はじめまして！一番遠い親戚さん』で親戚関係だったことが判明しており、この日の投稿では「裏で会えた時、実家に帰った時の気持ちになって、やっぱり親戚なんだなあと思いました。（10親等）」と話していた。
コメント欄には「まさか親戚さん来てるとは思わなかった笑」「てつやくん来てくれて良かったね」「めっちゃ嬉しい！っていう気持ち伝わってくる」「東海とM!LKは最高すぎる」「6人目のメンバーかなぐらい馴染みある」「みんなかっこいい」などと、さまざまな反響が寄せられている。
