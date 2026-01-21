¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤¬¥·¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¡ª¥¨¥ë¥â¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó4¼ï¤âÆ±»þÈ¯Çä
¤·¤Þ¤à¤é¥°¥ë¡¼¥×È¯¡¢»¨²ß¡õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÀìÌçÅ¹¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ö¥ë¡×¤«¤é¡¢¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬2026Ç¯1·î28Æü(¿å)¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¥¨¥ë¥â¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡¢¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤òºÌ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤È¥·¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤ë
¢£¥¨¥ë¥â¤¿¤Á¤È²á¤´¤¹¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¡ª¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤Ï2¿§Å¸³«
º£²ó¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢¥ß¥ËÎ¢ÌÓÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¡×(3949±ß)¡£¡ÖSESAME STREET¡×¤Î¥«¥ì¥Ã¥¸É÷¥í¥´»É¤·¤å¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¨¥ë¥â¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ð¡¼¥É¤ÎÃçÎÉ¤·3¿ÍÁÈ¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤â¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÃå¤¿¤È¤¤ÎÅý°ì´¶¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥¢¥¤¥¹¥°¥ì¡¼¤È¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏM¡¦L¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢µÙÆü¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ç¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³°½Ð¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤À¤Þ¤À´¨¤¤µ¨Àá¤Î¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ò¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£¥Ô¥ó¥¯¤ÇÅý°ì¡ª¥¨¥ë¥â¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º4¼ï
¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥¨¥ë¥â¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥ºÁ´4¼ï¡£¤¤¤º¤ì¤â¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥ê¡¼¥¹ÁÇºà¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÊÈ©¿¨¤ê¤Ç¡¢Í¥¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼¤ËÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤ºÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥·¡¼¥È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×(1419±ß)¤È¡Ö¹øÅö¤Æ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×(1749±ß)¤Î¥»¥Ã¥È»È¤¤¡£Èùµ¯ÌÓÁÇºà¤Ë¥¨¥ë¥â¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ï¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤Î¤ª¤È¤â¤È¤·¤Æ¤½¤í¤¨¤ì¤Ð¡¢ºî¶ÈÃæ¤â¥¨¥ë¥â¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¥¨¥ë¥â¤Î¡Ö¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×(2189±ß)¤Ï¡¢É½¤ÈÎ¢¤Ç°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥Õ¥¡¤ä¥Ù¥Ã¥É¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢Éô²°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤°¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¥·¥ó¥×¥ëÇÉ¤Ë¤Ï¡ÖÇØÅö¤Æ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×(1749±ß)¤ò¡£¥¨¥ë¥â¤Î´é¤¬¥¢¥Ã¥×¥ê¥±»É¤·¤å¤¦¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤¬¤é¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥¡¼¥×¡£¼ê»ý¤Á¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤â¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¹¥¤¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¡£
ÈÎÇä¤Ï2026Ç¯1·î28Æü(¿å)¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á´¹ñ¤Î¥·¥ã¥ó¥Ö¥ëÅ¹ÊÞ¤Ç¼è¤ê°·¤¦¤Û¤«¡¢¥·¥ã¥ó¥Ö¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÏÆ±Æü12»þ¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÁá¤á¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ì¤ÐÈ¯ÇäÆü¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C)2026 Sesame Workshop
¡Ú²èÁü¡Û¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤È¥·¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤ë
º£²ó¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢¥ß¥ËÎ¢ÌÓÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¡×(3949±ß)¡£¡ÖSESAME STREET¡×¤Î¥«¥ì¥Ã¥¸É÷¥í¥´»É¤·¤å¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¨¥ë¥â¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ð¡¼¥É¤ÎÃçÎÉ¤·3¿ÍÁÈ¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤â¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÃå¤¿¤È¤¤ÎÅý°ì´¶¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥¢¥¤¥¹¥°¥ì¡¼¤È¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏM¡¦L¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢µÙÆü¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ç¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³°½Ð¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤À¤Þ¤À´¨¤¤µ¨Àá¤Î¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ò¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£¥Ô¥ó¥¯¤ÇÅý°ì¡ª¥¨¥ë¥â¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º4¼ï
¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥¨¥ë¥â¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥ºÁ´4¼ï¡£¤¤¤º¤ì¤â¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥ê¡¼¥¹ÁÇºà¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÊÈ©¿¨¤ê¤Ç¡¢Í¥¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼¤ËÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤ºÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥·¡¼¥È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×(1419±ß)¤È¡Ö¹øÅö¤Æ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×(1749±ß)¤Î¥»¥Ã¥È»È¤¤¡£Èùµ¯ÌÓÁÇºà¤Ë¥¨¥ë¥â¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ï¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤Î¤ª¤È¤â¤È¤·¤Æ¤½¤í¤¨¤ì¤Ð¡¢ºî¶ÈÃæ¤â¥¨¥ë¥â¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¥¨¥ë¥â¤Î¡Ö¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×(2189±ß)¤Ï¡¢É½¤ÈÎ¢¤Ç°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥Õ¥¡¤ä¥Ù¥Ã¥É¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢Éô²°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤°¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¥·¥ó¥×¥ëÇÉ¤Ë¤Ï¡ÖÇØÅö¤Æ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×(1749±ß)¤ò¡£¥¨¥ë¥â¤Î´é¤¬¥¢¥Ã¥×¥ê¥±»É¤·¤å¤¦¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤¬¤é¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥¡¼¥×¡£¼ê»ý¤Á¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤â¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¹¥¤¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¡£
ÈÎÇä¤Ï2026Ç¯1·î28Æü(¿å)¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á´¹ñ¤Î¥·¥ã¥ó¥Ö¥ëÅ¹ÊÞ¤Ç¼è¤ê°·¤¦¤Û¤«¡¢¥·¥ã¥ó¥Ö¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÏÆ±Æü12»þ¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÁá¤á¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ì¤ÐÈ¯ÇäÆü¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C)2026 Sesame Workshop