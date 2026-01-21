『呪術廻戦』髪かきあげシーン話題 大御所俳優・野球選手など再現で“ものまね”
テレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游」に登場したキャラクター・禪院直哉の戦闘シーンが、ネット上で話題になっている。前髪を左手でかきあげて、相手の顔を見ずに右手でフルボッコするという印象的なシーンで、SNSではネットミーム化されており、有名人も続々と便乗している。
【写真】そっくり（笑）大和田伸也・西武選手が再現した『呪術廻戦』髪かきあげシーン
俳優の大和田伸也（78）は、自身のXを更新し「かみかけあげ」と、左手で前髪をかきあげた写真を投稿。自身が『ポケモン』好きということで、なぜか右手でモンスターボールを握っているが、『呪術廻戦』の禪院直哉のものまねをし、流行に乗った大和田の一枚にネット上では「そのネタも出来るとは！」「直哉にそっくりですw」「伸ちゃん、ダンディー」「流行りに乗っかるの早い！」などの声が続々。
また、埼玉西武ライオンズの公式Xでも「自主トレ中の3人から、今話題の髪かきあげポーズをいただきました。笑 西川愛也選手 野村大樹選手 谷口朝陽選手」と話題シーンの写真を投稿した。
