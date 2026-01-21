『沼るショコララテ』”1.5倍の甘さ”を打ち出した濃厚チョコ飲料、バレンタイン期間限定でクラフトボスから登場
サントリー食品インターナショナルは、バレンタインシーズンに向け“ご自愛バレンタイン”をテーマにした新商品『クラフトボス 沼るショコララテ』と『割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ』を、2026年1月27日より期間限定で発売する。甘いもの欲が高まる季節に、自分のためのぜいたくな一杯を提案する。
【写真】生クリームで「にゃんこ」にアレンジの『クラフトボス 沼るショコララテ』、『割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ』
『クラフトボス 沼るショコララテ』は、クラフトボスラテ比1.5倍の甘さを打ち出したショコララテ。甘さと厚みのあるミルクチョコフレーバーに、ビターなチョコフレーバーを重ねることで、豊かで複雑なチョコレートの味わいを実現した。パッケージ正面には「沼るショコラ」の文字を大きく配置し、ハマるおいしさと背徳感を表現している。「沼る」という言葉が持つ、抜け出せないほど夢中になる感覚を商品名に落とし込んだ。
一方の『割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ』は、個性の異なる3種類のエスプレッソをブレンドしたコーヒーに、ミルキーなショコラとビターなショコラの2種のフレーバーを組み合わせた。コク深さと雑味の少なさを両立し、複層的でぜいたくな味わいに仕上げている。とろけるチョコソースやダブルショコラのシズル感をあしらったパッケージで、“大人のご自愛”を視覚的にも訴求する。
頑張る自分をいたわる時間を後押しするクラフトボスの新作は、バレンタイン需要だけでなく、日常のご褒美ドリンクとしても存在感を示しそうだ。
