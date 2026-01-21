菊池風磨、timelesz“No.1モテ”を回答「優しいし愛想がいい」 新メンバーは自身を指名
timeleszの菊池風磨、霜降り明星のせいや、YOU、谷まりあが、2月11日午後10時より配信されるABEMAの恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』MC囲み取材に登壇した。シーズン2となる今回からMCに加入した菊池がtimeleszメンバーで1番モテると思う人を挙げた。
【写真】凛々しい顔をみせる菊池風磨
同番組はモテを自認し、“爆モテ人生”を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する。今回、菊池が恋リア2度目のMCとして参加する。
菊池は「すっごい絶妙なバランスだなって。モテないといけないけど、モテようとすると本命には不誠実。誠実すぎるとこんどはモテない。すごく絶妙な塩梅。スタジオが思っているのと現場では、思っていることにまたギャップがあって面白いです」と同番組ならではの面白さを実感したよう。
谷は「シーズン1で出し切ってると思ったんですけど、まだまだこんなテクニックがあるんだとか、こういうシチュエーションってテレビで配信していいんだって激しいものとか。観てて“きゃっ！”て目を覆いたくなることも…」と刺激的な内容を楽しんだ。
今回、菊池を迎えるせいやは「風磨くんの新しい目線というか…でもなんか勉強しようとしてというか、ずっと吸収しようとしていた。俺はできないな〜って（笑）『ラブパワーキングダム』では勉強できないっすよと思ってました（笑）」と指摘して笑わせるなど、すっかり和やかなスタジオMCたち。
内容にちなみに、YOUは「timelesz的には単純に1番、モテそうなのは？」と振られると菊池は「その話は8人でするんですよ。特に新メンバーがするんです。そのなかでもよく年下の3人（橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）がするんです」と話題にもよくあがるそうで「誰だと思います？YOUさんはずっとタイプロ観てくれてたから…」と逆に質問。
YOUが「そこは（新メンバーが）気を遣って風磨」と予想すると、菊池が「俺1位なんです、彼らのなかでは…（笑）」と爆笑しながら的中した様子。せいやが「風磨くんからみたら誰？」と聞くと「timeleszなら松島。優しいし愛想がいい」と分析。YOUも「私とまりあちゃんが好きなタイプなんですよね」と共感すると、菊池は「2人は好みがかぶっているので、今回もあるメンバーのことをずっと褒めちぎってましたよね（笑）」とYOUと谷の盛り上がりっぷりを明かしていた。
