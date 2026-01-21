hitomi『不倫の贖罪』OPテーマ「Stand by...」ライブ収録MVを公開
歌手のhitomiが、地上波ドラマ『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』のオープニングテーマとなっているニューシングル「Stand by...」のライブ収録ミュージックビデオを公開した。
【写真】デビュー前のアーティスト写真などhitomiのレアショットがたくさん
同作品は、昨年CDデビュー30周年を記念して行ったオンラインライブ『Re:CONNECT』の際に収録された映像に、歌詞をデザインしたもの。音源も同日にライブレコーディングされたもので、リリースされている音源とはまた異なる魅力が収められている。
3月28日には、東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGEで、ワンマンライブ『hitomi Live 2026 - STAND BY』の開催も決定。指定席はソールドアウトで、スタンディングのみチケット販売中となっている。
さらに、これまでリリースしてきた6本のライブDVDをファンが一緒に楽しむオンラインイベント『Re:LIVE』も開催される。コメント欄などを利用してファンが交流を深めることのできるライブストリーミングサービス『Z-aN』にて、2月14日から3月21日まで毎週土曜午後8時、6週連続で開催される。初回のコメント欄には、hitomi本人も参加することが発表されている。
【写真】デビュー前のアーティスト写真などhitomiのレアショットがたくさん
同作品は、昨年CDデビュー30周年を記念して行ったオンラインライブ『Re:CONNECT』の際に収録された映像に、歌詞をデザインしたもの。音源も同日にライブレコーディングされたもので、リリースされている音源とはまた異なる魅力が収められている。
さらに、これまでリリースしてきた6本のライブDVDをファンが一緒に楽しむオンラインイベント『Re:LIVE』も開催される。コメント欄などを利用してファンが交流を深めることのできるライブストリーミングサービス『Z-aN』にて、2月14日から3月21日まで毎週土曜午後8時、6週連続で開催される。初回のコメント欄には、hitomi本人も参加することが発表されている。