ZEROBASEONE、アンコール公演の生中継＆ディレイ・ビューイング決定
9人組グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONE（ゼロベースワン）が、2月19日に神奈川・K-Arena Yokohamaで『2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE&NOW] ENCORE IN KANAGAWA』を開催する。全国各地の映画館でライブ・ビューイングとディレイ・ビューイングをすることが決定した。
【個別カット】個性が爆発！それぞれキュートな姿を見せるZEROBASEONE
ZEROBASEONEは、2025年にワールドツアー『HERE&NOW』を、世界7地域で計12公演開催した。各地の公演でチケットの完売が相次ぎ、10月29日、30日に埼玉・さいたまスーパーアリーナ（スタジアムモード）で行われた日本公演でも注釈付指定席が追加販売されるなど世界中で高い支持を集め、ツアーは大盛況のうちに幕を閉じた。
今回は、ファンの熱い声援に応える形で『HERE&NOW』のアンコールコンサートの実施が決定。エネルギッシュな音楽とパフォーマンスを通じて、より成熟した“愛”をステージ上で表現した[HERE&NOW]の熱気をそのままに、さらなる進化を遂げたZEROBASEONEの特別なステージにファンからの期待も高まっている。
アンコールコンサートでしか体験できないスペシャルパフォーマンスも予定されている。そんな公演を全国の映画館にライブ・ビューイングで届け、2月23日にはディレイ・ビューイングを実施する。上映日限定で、直筆メッセージの公開も予定している。
