霜降り明星せいや、中学時代“人気アイドル似”でモテまくる 他校でも話題に「知らない番号から電話が」
timeleszの菊池風磨、霜降り明星のせいや、YOU、谷まりあが、2月11日午後10時より配信されるABEMAの恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』MC囲み取材に登壇した。シーズン2となる今回からMCに加入した菊池やMC陣が自身の“モテ期”について語った。
【写真】凛々しい顔をみせる菊池風磨
同番組はモテを自認し、“爆モテ人生”を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する。今回、菊池が恋リア2度目のMCとして参加する。
モテ期を聞かれ、せいやは「僕中1です。今より、痩せていて、割とかわいらしい顔。サッカー部だったので人気やった。八乙女光（Hey! Say! JUMP）くんにめっちゃ似てるって話題だったんです」と紹介。菊池は「へ〜。（報道陣に）笑ってるのおかしいですよね？マジなんですもんね？」と若干イジりつつ確認。
さらにせいやは「違う学校でも話題になって、知らん電話がかかってきました。八乙女光くんに似てるんですよね？って。八乙女くんのファンから」と驚かせ「バレンタインも中1が最高記録で」とすると菊池は「何個？」と興味津々。せいやが「アポロとかバラであり？バラしたら100個以上」とするとYOUは「アポロをバラすのはなしでしょ」と呆れていた。
一方、谷は「高校生。休み時間とか他のクラスの人が見に来てくれました。女の子からも『まりあちゃ〜ん』って手を振ってくれたり、バレンタインでも女の子からチョコをもらったりしていました」と性別問わないモテっぷりを披露。YOUは「設定として1番もてるのは72歳です。老人会のマドンナの座を狙っていきたいです」と余裕の表情で明かしていた。
菊池は「中高男子校だった。中学でこの仕事を始めてる」とし「小学校なら小5、6はモテました。生々しくモテてました！まりあちゃんみたいに見に来るとかじゃなくて生々しく…」と笑わせる。せいやは「モテ期を使えてたらな。なんで18歳とかでモテへんかったんやろ（笑）」とぼやいていた。
