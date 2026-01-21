櫻坂46松田里奈、“ふたりな”「On my way」歌唱前の裏話 二期生MVの思い出も語る【『まつりの時間』インタビュー後編】
櫻坂46のキャプテン・松田里奈（26）が、20日に1st写真集『まつりの時間』（幻冬舎）を発売した。インタビュー後編では、キャプテンに就任してからの3年間での変化、そして四期生の加入や同期・井上梨名の卒業など、大きな節目となった2025年を振り返ってもらった。
■自分で「キャプテンです」と言えなかった1年目
――キャプテン就任から3年が経ちましたが、振り返ってみていかがですか。
【松田】1年目は全然うまくできなくて、情けなくなることも多くて。キャプテンであることに自信が持てず、自分から「キャプテンです」って言えなかったんです。でも2年、3年と経ってようやく自分がキャプテンであることに自信が持てるようになって。メンバーに自分の思いを伝えられるようになったし、ライブのMCでもキャプテンとしてグループをこうしていきたいという思いを伝えられるようになりました。
――そんな3年目となる25年はどんな1年でしたか。
【松田】25年はプレッシャーも感じる中で始まった1年でした。『5thツアー』の開催が決定して、東京ドーム3daysと初めての京セラドーム大阪2daysが決まって。皆さんの期待に応える1年にしなきゃという思いでやってきました。自分たちが届けたいものをライブでしっかり届けられたという思いもあるし、グループの思いをドームでも伝えられたかなと思います。私たちももっと頑張らなきゃと思いましたし、Buddies（ファンの名称）の皆さんが櫻坂46を支えるぞという気持ちを持ってくださっているのが伝わってきたので、お互いの気持ちがより結束したような1年だったなと思います。
――25年には四期生の加入という大きな変化もありました。
【松田】新しく後輩のメンバーが入ってきて、自分がちゃんとお手本になれるような人でいたいなっていうのはずっと思っていました。まだ四期生と過ごす時間は多くはないんですけど、そんな中でも四期生がグループのために頑張って成長しようとしてくれているのがすごく伝わってくるんです。そんな四期生たちと一緒にグループをより強くしていけるのは、すごいうれしいし心強いなと思っています。
■「これじゃ歌えない」ってなるぐらい泣いてた『井上梨名卒業セレモニー』
――新たなメンバーの加入とともに、同期である井上梨名さんの卒業という変化もあり、先日、卒業セレモニーが開催されましたね。
【松田】もう寂しすぎて…。お仕事でもプライベートでも支えてくれた人だったので、これからが不安だったりもするんですけど、ライブ自体は最高に楽しめました。
――井上さんとは、“ふたりな”で最後の「On my way」を歌われていたのが印象的です。
【松田】「最後か…」と思いながらも、歌えてすごくうれしかったです。その前に「ずっと 春だったらなあ」というユニット曲があって、その曲が大好きすぎて裏でめちゃくちゃ泣いてたんです（笑）。「これじゃ歌えない」ってなるぐらい泣いてたんですけど、絶対ちゃんと歌いたかったので、無理やり切り替えて（笑）。本当に歌ってて楽しかったですし、井上もすっごくキラキラ輝いてて最高でした。
――井上さんの卒業を前に、YouTubeで公開された二期生楽曲「紋白蝶が確か飛んでた」のMV風動画も話題になっていましたね。
【松田】井上が卒業するまでに絶対にやりたいと思ってたんです。ずっと二期生でMVを作りたいと言い続けていて、やっと実現した企画で。天ちゃんと一緒に演出を考えたんですけど、私の意見をすごく尊重してくれて。メンバーに「ここで座って」とか「ジャンケンのシーンは、きらちゃん（増本綺良）が後出しジャンケンで勝って！」とか細かく指示を出したり（笑）。海での花火や手をつないで歩くシーンも、色々準備してかなえてくださいました。
――撮影もすごく楽しそうですね（笑）。
【松田】海で撮影している時に一緒に手をつないで動画を撮ったり、走ったりして…最高でした。正直、ずっと同じメンバーでいられるわけじゃないのがアイドルなので、少しでも長く続けばいいなと思いながら、儚（はかな）くもすごく楽しく大切な時間を過ごさせてもらいました。二期生でBBQした時の天ちゃんの手紙の時は、もうみんな泣きそうでしゃべれてなかったですね（笑）。
■2025年を漢字一文字で表すと『進』
――これまで振り返っていただきましたが、25年を漢字一文字で表すと何ですか？
【松田】「進」という漢字にします。歩みを止めちゃいけないという思いでやってきましたし、ドーム公演や四期生の加入など、グループとしてしっかり進むことができた1年だったので。
――今年はMUFGスタジアム（国立競技場）での『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』も控えています。
【松田】グループにとってすごく大きな挑戦になります。不安もあったりするんですけど、ライブまでにそんな思いを全部なくして、自信を持ってステージに立ちたい。歴史に残るようなライブにしたいですし、そこで終わりではなく、少しでも多くの方に櫻坂46を知ってもらえるような1年にしたいです。
【プロフィール】松田里奈（まつだ・りな）
1999年10月13日生まれ、宮崎県出身。2018年「坂道合同新規メンバーオーディション」に合格し、欅坂46に二期生として加入。2022年、櫻坂46の2代目キャプテンに就任。現在、TBS『THE TIME,』木曜レギュラーとして出演中。また「みやざき大使」としても活動している。
