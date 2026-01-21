氷川きよし、「きよしのズンドコ節」「白睡蓮」の『THE FIRST TAKE』バージョンを配信リリース
氷川きよしが出演したYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』でのパフォーマンス音源が21日、配信開始となった。
【動画】氷川きよし『THE FIRST TAKE』初登場！「きよしのズンドコ節」パフォーマンス映像
配信開始となったのは、氷川の代表曲として長年親しまれてきた「きよしのズンドコ節」と、繊細な感情表現が光る「白睡蓮」の2曲。いずれも氷川が、昨年12月に『THE FIRST TAKE』に出演した際に披露したもので、同チャンネルならではの一発撮りの緊張感と臨場感の中で、氷川の確かな歌唱力と表現力がダイレクトに伝わる内容となっている。
映像公開時から大きな反響を呼んでいた『THE FIRST TAKE』でのパフォーマンスを、音源として楽しめる今回の配信リリース。力強くエネルギッシュな歌声が印象的な「きよしのズンドコ節」と、静けさの中に深い余韻を残す「白睡蓮」という対照的な2曲を通して、ジャンルを越えて進化を続ける氷川の“今”を感じることができる。
【動画】氷川きよし『THE FIRST TAKE』初登場！「きよしのズンドコ節」パフォーマンス映像
配信開始となったのは、氷川の代表曲として長年親しまれてきた「きよしのズンドコ節」と、繊細な感情表現が光る「白睡蓮」の2曲。いずれも氷川が、昨年12月に『THE FIRST TAKE』に出演した際に披露したもので、同チャンネルならではの一発撮りの緊張感と臨場感の中で、氷川の確かな歌唱力と表現力がダイレクトに伝わる内容となっている。
映像公開時から大きな反響を呼んでいた『THE FIRST TAKE』でのパフォーマンスを、音源として楽しめる今回の配信リリース。力強くエネルギッシュな歌声が印象的な「きよしのズンドコ節」と、静けさの中に深い余韻を残す「白睡蓮」という対照的な2曲を通して、ジャンルを越えて進化を続ける氷川の“今”を感じることができる。