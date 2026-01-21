警視庁は２１日、暴力団にみかじめ料を支払ったとして東京都暴力団排除条例違反容疑で指名手配している、全国最大規模のスカウトグループ「ナチュラル」会長・小畑寛昭容疑者（４０）の顔写真を公開した。

ナチュラルはスカウトした女性を各地の風俗店に紹介している「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」で、同庁はトップ摘発に向けて公開捜査に踏み切った。

発表によると、小畑容疑者は２０２３年７月２４日、ナチュラルが東京・渋谷駅前の繁華街でスカウト行為をすることを容認する対価として、山口組系暴力団幹部の男に現金６０万円を支払った疑いが持たれている。

小畑容疑者は身長１メートル７５くらい。右肩から腕に竜の入れ墨があり、「木山（きやま）」「西方（にしかた）」とも呼ばれている。同庁は昨年１月に同容疑で逮捕状を取り、同１１月に指名手配していた。国内に潜伏しているとみている。

ナチュラルは繁華街でスカウトした女性を風俗店に紹介し、２２年の１年間だけで店側から約４４億円の紹介料を得たとされる。現在も１５００人以上のスカウトが活動しているという。

情報提供は警視庁暴力団対策課（０３・３５０６・８７８７）へ。