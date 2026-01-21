ÀÎ¤ÈÆ±¤¸È±·¿ ¢ª ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤¿ーー¡ª¡Ú40¡¦50Âå¡Û¼þ¤ê¤Èº¹¤¬¤Ä¤¯♡¡ÖÂç¿Í¤Î¥¦¥ë¥Õ¡×
ÀÎ¤ÈÆ±¤¸È±·¿¤òÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¤é¡¢º£¤³¤½¥ëー¥×¤òÈ´¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤â¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾åÉÊ¤µ¤È¥È¥ì¥ó¥É´¶¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¡ÖÂç¿Í¤Î¥¦¥ë¥Õ¡×¡£·Ú¤ä¤«¤Ê¥ì¥¤¥äー¤¬´é¤Þ¤ï¤ê¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë±é½Ð¤·¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£40¡¦50Âå¤¬Ä©Àï¤·¤ä¤¹¤¤¥¦¥ë¥Õ¥Ø¥¢¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬±Ç¤¨¤ë¥¦¥ë¥Õ¥Ø¥¢
¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¤µ¤ÈÈ´¤±´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¥¦¥ë¥Õ¥Ø¥¢¡£¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÎÌÀ°Å¤¬È±¤ÎÆ°¤¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¦¥ë¥Õ¥Ø¥¢ÆÃÍ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬°ú¤Î©¤Á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÙ¤¤¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢ÇòÈ±¤ò¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤Þ¤»¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£È±¤ÎÇº¤ß¤ò¥«¥Ðー¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹µ¤¨¤á¤Ê¥ì¥¤¥äー¤Î¥×¥Á¥¦¥ë¥Õ
@kitadani_koujiro¤µ¤ó¤¬¡ÖÆ°¤¤Î¤¢¤ë¥¯¥Ó¥ì¤â¿Íµ¤¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥Á¥¦¥ë¥Õ¡£¥ì¥¤¥äー¤ò¹µ¤¨¤á¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤ä¤µ¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ª¤Ë¤Ä¤¯°ÌÃÖ¤Ç¼«Á³¤Ë³°¥Ï¥Í¤¹¤ë¥×¥Á¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¥é¥¯¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤ä¤µ¤·¤¤°õ¾Ý¤Î¥×¥Á¥¦¥ë¥Õ
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Âç¿Í½÷À¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Í¥ª¥¦¥ë¥Õ¡£¥¦¥ë¥Õ¥Ø¥¢ÆÃÍ¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢½À¤é¤«¤µ¤ä¾åÉÊ¤µ¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥¿¥ó¥³È±¤ËÇº¤àÂç¿Í½÷À¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£º£¤Ã¤Ý¤¯¹¤È´¤±¤¿°õ¾Ý¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥¦¥ë¥Õ¥Ü¥Ö
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥ì¥¤¥äー¤òÆþ¤ì¤Æ·Ú¤¯»Å¾å¤²¤¿¥¦¥ë¥Õ¥Ü¥Ö¡£¼ó¸µ¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÁ´¿È¤¬¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¸«¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤³¤Ê¤ì´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥Ö¤«¤éÄ¹¤µ¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¥¤¥áー¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@kaito_litze.osakaÍÍ¡¢@kitadani_koujiroÍÍ¡¢@motoshi_wtokyo_wolfÍÍ¡¢@nico_saki.0420ÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Nakazono Sayuri