¤³¤ó¤Ê¤Î¤¢¤ë¤Îーーー¥Ã¡ª¡©¡Ú¥À¥¤¥½ー¡Û²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÂ¨¤ª·Þ¤¨♡¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¡×
¤¤¤Þ¡ÚDAISO¡Ê¥À¥¤¥½ー¡Ë¡Û¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤¬¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¡ª ²û¤«¤·¤Î¥Ï¥àÂÀÏº¤«¤é¡¢Ê¿À®¥ì¥È¥í¤Ê¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¥·¥êー¥º¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤â¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë´°À®ÅÙ¡£º£²ó¤Ï¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¾ï¤ÎÌþ¤·¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²û¤«¤·¤µ¤ÈÌþ¤·¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×
¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ï¡¢»×¤ï¤ºËË¤¬¤æ¤ë¤à²Ä°¦¤µ¡£¡Ö100¶Ñ¤Ç²Ä°¦¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦@risa_.piano¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÂ¨¤ª·Þ¤¨¡×¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤à¤Ë¤Ã¤ÈÃÆÎÏ¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¹¤®¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤ï¤ê¿´ÃÏ¤â´üÂÔÂç¡ý ¥Ð¥Ã¥°¤ä¸°¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¡¢Æü¾ï¤Ë¤½¤Ã¤ÈÌþ¤·¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¿Íµ¤ºÆÇ³¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¥·ー¥ë¡×
²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÀ¤Âå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤âÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤¬¥·ー¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª ¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Å½¤ë¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¸¤¤¥«¥éー¤È¤æ¤ë¤¤¥¿¥Ã¥Á¤¬º£¤Ã¤Ý¤¯¡¢¼êÄ¢¤ä¥¹¥Þ¥Û¥Ç¥³¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÎáÏÂ¤Î¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¥Öー¥à¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
»È¤¦¤¿¤Ó¤Ëµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ý¥ÁÂÞ¡Ê¥í¥ó¥°¥¿¥¤¥×¡Ë¡×
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ý¥ÁÂÞ¤Ï¡¢Â¸ºß´¶È´·²¤Î¥í¥ó¥°¥¿¥¤¥×¡£Ã¸¤¤¿§Ì£¤È¾åÉÊ¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÅÏ¤¹Â¦¤â¤â¤é¤¦Â¦¤â»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë²Ä°¦¤µ¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤´¤È¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢Áª¤Ö»þ´Ö¤â³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¡£¤ªÇ¯¶Ì¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ªÎé¤Ê¤É¡¢¥·ー¥ó¤òÌä¤ï¤º»È¤¨¤ëËüÇ½¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥Ïー¥È¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬²Ä°¦¤¤¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥Ú¥ー¥Û¥ë¥Àー ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥ß¥Ã¥¯¥¹ ¥¤¥Á¥´¡×
¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¤È¥¯¥í¥ß¤¬¥Ïー¥È·¿¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÊú¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥Ú¥ー¥Û¥ë¥Àー¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î²Ä°¦¤µ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤Ã¤Æ¤â½½Ê¬¥¥åー¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢½ü¸÷±Õ¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¤ò¾Ã¤·¤Æ¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·ー¥ë¤òÅ½¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¿ä¤·¥Á¥ãー¥à¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@risa_.pianoÍÍ¡¢@gnm.aoÍÍ¡¢@nanaironotobira2ÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Æâ»³Í§Î¤