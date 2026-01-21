東海地方は、今夜遅くから岐阜県を中心に、愛知県や三重県でも大雪のおそれがあり、気象台が交通障害などに注意・警戒を呼び掛けています。

【画像を見る】いつどこで雪が降る？名古屋などでも雪 “最強最長寒波”が襲来 最新の雪シミュレーション

（名古屋地方気象台 吉村香 気象防災情報調整官）

「警報級の大雪となるおそれがあります」

東海地方は今夜遅くから岐阜県を中心に、愛知県の平地や、三重県でも大雪になる所がある見込みです。

あす午前6時までに予想される降雪量は、岐阜県の山地で40センチ、平地で15センチ、愛知県の山地で10センチ、平地で7センチ、三重県で10センチで、その後も25日にかけて、さらに雪の量は増える見込みです。

中日本高速道路などによりますと、あす午前0時から名神高速の栗東湖南インターと一宮インターの間など、高速道路の一部区間を通行止めにするおそれがあるということです。

気象台は、積雪や路面の凍結による交通障害に警戒し、時間に余裕を持った行動を呼び掛けています。

最新の雪シミュレーションを画像で掲載しています。