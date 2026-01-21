U-23日本が韓国を1-0で下した

U-23日本代表は1月20日に行われたU-23アジアカップの準決勝でU-23韓国代表と勝利して1-0の勝利を挙げた。

ライバル相手に勝利を挙げて、大会2連覇に王手をかけた大岩ジャパンだが、この試合での給水タイムでの韓国代表の様子が話題になっている。

サウジアラビアで開催されている今大会は、暑さのなかでの戦いとなっている。この試合でも給水タイムが設けられたが、韓国代表の選手たちは給水タイムにペットボトルを手にして水を飲んでいたが、コーチングスタッフは水鉄砲のような形をした電動噴霧器を使って選手達に水をかけて体を直接、冷やしていた。

見慣れない冷却方法にファンからは「斬新ですね」「見てる方も涼しくなる感じするわ」「気温高くて湿度もねえからすぐ乾くんやろな」「いいなこれ」「なかなか見ない」と驚く声やノズルの先からは、かなりの勢いで水が噴出していたこともあって、「これは効果的なんやろうか？」「これユニが水に浸り過ぎてどうなんだろ？」「もっと細かい霧が出るなら良いかもしれない」「洗車かよ」「ユニがびちゃびちゃですね」「俺も試合中にシャワー浴びたい」と、効果を疑問視する声も寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）