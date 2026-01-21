馬トク報知では今年から過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】がスタートする。今回のプロキオンＳはまだ１４００メートル時代にシルクフォーチュンが圧巻の追い込みを見せた２０１１年。昨年、落馬事故で亡くなった藤岡康太さんも驚く砂の切れ者の初タイトルだった。

とても９番人気の伏兵とは思えないパフォーマンスだった。前半３ハロンのラップは３３秒９。出遅れて最後方に位置したシルクフォーチュンだが、芝並みの速いペースの中では逆に絶好のポジションだった。

４コーナーを抜群の手応えで回ると、上がり３ハロン３４秒９をマークした最後の直線は圧巻の走り。馬群を割るようにダノンカモン（２着）、ケイアイガーベラ（３着）に並ぶ時間もあたえない。先頭に立ってからも、まだ勢いは止まらずに２馬身半差の圧勝。「メッチャ、気持ち良かった。乗ってる僕もびっくり。ほかの馬が、止まって見えるようだった。はまったにしても、強い内容だった」。初コンビの藤岡康は驚くしかなかった。

デビュー２０戦目での重賞初Ｖ。ここまでの道のりは、決して平坦ではなかった。３歳時に後肢を骨折。約１年１か月もの休養を強いられ、当時もボルトが入ったままだった。４歳になって、一気の４連勝。どれも後方からインパクトのある末脚で勝ち星を重ねたが、オープンでは５戦未勝利と、意外なほど足踏みが続いた。

「本当に、感動的なレースをしてくれる馬。ずっと調子は良かったけど、しばらく勝てなくて…。でも、きょうは本当に良かった。うまくいくときは、うまくいくものです」と藤沢則調教師は笑顔。愛馬が壁を乗り越えたことを、心の底から喜んだ。

その後、２０１２年のカペラＳなど重賞３勝を挙げ、同年のフェブラリーＳでも２着に入るなど一線級でも存在感を示した。９歳まで長く現役を続けた末、２０１５年２月に引退した。

藤岡康太さんにとっては、これが騎手５年目にして、初のＪＲＡダート重賞制覇。その後も順調にキャリアを積み、２０２３年のマイルＣＳ（ナミュール）などを制したが、２０２４年４月に落馬事故のため、３５歳の若さで天国へと旅立った。