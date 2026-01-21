女優の加藤夏希（40）が20日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）にゲスト出演。9歳長女の“大冒険”について語った。

加藤は14年6月に一般男性と結婚。16年7月に長女、19年2月に長男、21年1月に次男、24年5月に次女を出産している4児の母。

子供たちの「活動範囲が広がっている」と話す加藤。ある日、9歳の長女から「友達と原宿に行ってくる」と告げられたという。

「“親はいるの？”って聞いたら“え？いない。6年生がいるから大丈夫”って」と友達3人だけで行くと分かり「“大丈夫じゃないでしょ”って。（娘は原宿に）行ったことないんですよ。心配だからこっそりついていって…」と明かした。

子供たちを尾行していると「挙句見つかって。“お金足りないからこれ買って”と言われた」と、わたあめを買わされたことを振り返った。

共演者からは「無事だったら（子供にとって）最高の冒険ではあるよね」との声が上がったが、加藤は「でも味占めちゃうから“今度いつ行こうかな〜”って。“もうないよ！親が一緒じゃないとダメだよ”」と諭したことを打ち明けた。