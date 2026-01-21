なにわ男子・西畑大吾、無茶ぶりに応えるも赤面…「ほらねー？じゃないよ！」
なにわ男子の西畑大吾がきょう21日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（毎週水曜 後7：00 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】おいしそう…ミシュラン二つ星シェフの「おでん」
今回番組では、普段は気にも留めないけれど、「言われてみれば…なんで!?」となる関西グルメの謎に迫る。その一つが「言われてみれば…レバニラとニラレバ、呼び方違うのなんで!?」という謎。
長野博、ロザンの宇治原史規とともに「レバニラ派」だと言う西畑。近畿大学名誉教授の言語学者、石井隆之氏が「『ニラレバ』のように、ラ行が続く言葉は日本人が言いにくい」と説明する。
その証として「5回連続、ラリルレロをどうぞ！」と西畑に振られる。期待を裏切ることなくグダグダの「ラリルレロ」を披露する羽目になり、赤面しながら「ほらねー？じゃないよ！」とぼやき、スタジオに大きな笑いが起きる。
また料理コーナーでは、ミシュランガイド二つ星「萬亀樓」の小西雄大シェフが、たった15分の煮込み時間でプロの味に仕上がる「小西流うま味たっぷり丸ごとおでん」のレシピを公開。冬にぴったりで、しかも余りがちな餅を有効活用する一石二鳥のおでんが完成する。
