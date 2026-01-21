「やっと咲いた菜の花」堀ちえみ、鮮やかに咲き誇る自宅の花々を公開「癒しをいただけました」
歌手・タレントの堀ちえみ（58）が19日、自身のブログを更新。玄関に飾られた壺いけの花が咲き誇る様子を公開した。
【写真】「やっと咲いた菜の花」咲き誇る自宅の花々を公開した堀ちえみ
投稿では「市川さんが活けてくださった、玄関の壺いけのお花。どんどん咲き出して、とても美しいです」と写真を公開。色とりどりの花々が美しく活けられており、黄色い菜の花を中心に、ピンクや紫、オレンジなどの花が黒い花器に活けられている様子が確認できる。枝が自然に広がり、華やかで穏やかな印象を与えるアレンジメントとなっている。
堀は「自宅に戻り、癒しをいただけました」と心癒やされている様子だった。中でも菜の花の開花に感動したようで、「この何日間か、今の時期にしては暖かいからかしら。見事に次々と咲き始めました。中でもやっと咲いた菜の花…」と季節の暖かさとともに花の成長を喜び、「愛おしささえ感じるほど、可愛いな」と思いを記している。
ファンからは「春らしいですね!!」「黄色の花びらが幸せの色ってとてもいいですね」などのコメントが寄せられている。
