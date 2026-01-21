¡ÖÎÌ·º¤¬¾ÇÅÀ¡×°ÂÇÜ¸µ¼óÁê½Æ·â¤Ç»³¾åÈï¹ð¤Ë¸á¸åÈ½·è¡¡¸¡»¡¤ÏÌµ´üÄ¨Ìòµá·º¡¡ÊÛ¸îÂ¦¤ÏµìÅý°ì¶µ²ñ¤Ë¤è¤ë²ÈÄíÊø²õ¤È¾ð¾õÁÊ¤¨
°ÂÇÜ¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡Ê45¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢ÆàÎÉÃÏºÛ¤Ï21Æü¸á¸å¡¢È½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆàÎÉÃÏºÛÁ°¤«¤é¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦´ä¶¶Íµ²ðµ¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
´Ö¤â¤Ê¤¯¹Ô¤ï¤ì¤ëÈ½·è¸øÈ½¤òÁ°¤Ë¡¢ÆàÎÉÃÏºÛ¤Î¶á¤¯¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î·Ù»¡´±¤äÊóÆ»¿Ø¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
21Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ËµÄ°·ô¤ÎÃêÁª¤Ç¤Ï¡¢ËµÄ°ÀÊ31ÀÊ¤ËÂÐ¤·¡¢685¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤Ï4Ç¯Á°¡¢ÆàÎÉ»Ô¤Ç±þ±ç±éÀâÃæ¤À¤Ã¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ò¼êÀ½¤Î¥Ñ¥¤¥×½Æ¤Ç·â¤Á¡¢»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³¾åÈï¹ð¤Ï»¦¿Íºá¤Îµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸øÈ½¤Ç¤ÏÎÌ·º¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢¡ÖÀï¸å»Ë¤ËÁ°Îã¤ò¤ß¤Ê¤¤¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÂç¤Ê·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ìµ´üÄ¨Ìò¤òµá·º¡£
°ìÊý¤ÎÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢Èï¹ð¤ÎÊì¿Æ¤¬µìÅý°ì¶µ²ñ¤ËÆþ¿®¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²ÈÄíÊø²õ¤·¤¿¶¶ø¤¬»ö·ï¤ÎÆ°µ¡¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¡¢¡ÖÄ¨Ìò20Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤Ù¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤Ï¸á¸å1»þÈ¾¤«¤é¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£