安倍元首相を銃撃し殺害した罪などに問われている山上徹也被告に対し、21日午後、判決が言い渡されます。

裁判所は関係者以外の立ち入りが制限されていて、警察官が周辺の警備にあたるなど物々しい雰囲気となっています。まもなく山上被告は裁判所に移送されるとみられます。

山上徹也被告は4年前、奈良市で応援演説中だった安倍晋三元首相を手製のパイプ銃で撃ち、殺害した罪などに問われています。裁判では、母親の旧統一教会への多額の献金が与えた影響をどの程度考慮するかなど、量刑が最大の争点となっています。

山上被告は法廷で、安倍氏を狙った理由について「旧統一教会と政治との関わりの中心にいる方」などと述べる一方、「あくまで旧統一教会が対象で本筋ではないと思った」とも明かしていました。検察側は「我が国の戦後史において前例をみない犯行だ」として無期懲役を求刑する一方、弁護側は「被告の生い立ちは最も重要視されるべき事情だ」として懲役20年までにとどめるよう求めています。

裁判所の近くでは、朝から傍聴券の抽選に多くの人が並びました。

傍聴券に並んだ人「司法がなんというのか。背景を踏まえたうえで、やっぱり判決をだしてほしいと思う」「（山上被告は）ポーカーフェースなところがあると思っているんですが、判決の時の表情、何か変わるかなとか」

判決は午後1時半から言い渡される予定で、裁判員の判断が注目されています。