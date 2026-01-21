ABS秋田放送

写真拡大

大雪が見込まれる22日から25日の列車運行の見通しが発表されました。

県内では秋田新幹線を含め、多くの路線で運休や遅れ等などの影響が出る可能性があります。

JR秋田支社が21日午前11時45分に発表した、22日～25日の列車運行の見通しは次の通りです。

22日に終日、運休や遅れの可能性がある路線と区間です。
　秋田新幹線　秋田―盛岡（岩手）
　田沢湖線　　大曲－盛岡（岩手）
　奥羽線　　　院内－秋田－青森（青森）
　羽越線　　　秋田－酒田（山形）
　五能線　　　東能代－弘前（青森）
　男鹿戦　　　秋田－男鹿
　北上線　　　横手－北上（岩手）
　花輪線　　　大館－盛岡（岩手）

23日～25日に終日、運休や遅れの可能性がある路線と区間です。
　秋田新幹線　秋田―盛岡（岩手）
　田沢湖線　　大曲－盛岡（岩手）
　奥羽線　　　院内－秋田－青森（青森）
　羽越線　　　秋田－酒田（山形）
　五能線　　　東能代－弘前（青森）
　男鹿戦　　　秋田－男鹿

上記の区間では、大雪の影響で運休や遅れが発生する可能性があります。

バス等による代行輸送は行われません。

JR秋田支社では、天候によって運行の見通しが変更される場合があり、利用の際は最新の運行情報や気象情報を確認するよう呼びかけています。