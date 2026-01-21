日向坂46清水理央、自分の声を好きになったきっかけを明かす「脱却できたかなって」

1月19日深夜放送のBAYFM『清水理央のCheer up!』にて、日向坂46・清水理央が、自身の“声”について語った。

【関連】日向坂46清水理央、新シングル『クリフハンガー』選抜入りの心境を語る「夢の1つが叶った」

番組中、リスナーから送られた、“理央ちゃんは自分の歌声をどう思っていますか？私は理央ちゃんの歌声がとっても透き通っていて優しくて素敵だなと思っています”といったメッセージを読み上げた清水は、「嬉しい。私、ダンスとかを褒めていただけることが多いんですけども、歌も頑張りたいなってすごく常々思っていまして」とコメント。

続けて、「私は、声がまずそんなに好きじゃないんですよね自分の。結構いろんなところで言ってるんですけど」「でもラジオを始めさせていただいてから、“理央ちゃんの声が好き”って言っていただけることが増えて」とトーク。

その上で、「嫌いだった自分から脱却できたかなっていうふうに思っているので」「これから歌声も好きになって行けるように頑張りたいなと思っていたところだったので、すごく嬉しい！」と喜びを明かしていた。