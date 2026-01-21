値札間違えてない！？充電式だから電池要らず！今の季節に助かる100均ミニ家電
商品情報
商品名：電動毛玉取り（スクエア、USB充電式）
価格：￥550（税込）
充電時間時間（約）：2時間
連続使用時間（約）：25分
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480607498
見た目がおしゃれで使い心地も申し分なし！ダイソーの『電動毛玉取り』
この季節は衣類の毛玉がとても気になります。地道に毛玉を取り除くのは大変なので、電動式の毛玉取りがあると便利ですよね。
そこでおすすめなのが、ダイソーの『電動毛玉取り（スクエア、USB充電式）』。価格は550円（税込）です。
ニットやセーター、スウェットなど、着ているうちにどうしてもできてしまう毛玉を、電動でさっと取り除けて便利！毛玉が目立つだけで古く見えてしまう服も、このアイテムを使えば印象がぐっと変わります。
本体はスクエア型のデザインで、一般的な丸型の毛玉取りとは少し違った形状です。
四角いため最初は少し握りにくさを感じますが、コンパクトで収納しやすく、引き出しや棚にもすっきり収まります。
スタイリッシュな見た目なので、目につく場所に置いたままでも違和感がありません。
電源は電動式の毛玉取りでは珍しいUSB充電式で、乾電池が不要なのも嬉しいポイントです！
充電には別売のUSB ACアダプターとUSB Type-C充電ケーブルが必要になります。
充電時間は約2時間で、満充電後は約25分の連続使用が可能です。気になる部分をササッとケアするには十分です。
びっしりついていた毛玉が取れてすっきり！
使い方はとてもシンプルで、電源を入れて毛玉が気になる部分に軽く当て、なでるように動かすだけです。
強く押しつける必要はなく、ゆっくり滑らせるだけで毛玉がきれいに取れていきます。
動作音は一般的な電動毛玉取りとほぼ同じで、特別うるさく感じることはありませんでした。
使用前は毛玉がびっしりとついていた衣類ですが…
目立っていた毛玉がスムーズに除去され、衣類全体がすっきりとした印象になりました！
毛玉の取れ具合は文句なし。切れ味も良く、何度も同じ場所を行き来しなくてもきれいに仕上がる点は、使っていて気持ちがいいです。
一方で、気になった点もあります。まず、フタの外しにくさを感じました。
構造上、毎回同じ部分が引っ掛かりやすく、スムーズに外れません。
突起部分が細いため、無理に力を入れると折れてしまいそうで少し不安になります。
もうひとつは、毛玉がたまる部分の構造です。
ブラシが付属しているとはいえ、内部がやや複雑な形をしているため、ゴミを捨てる際や掃除のときに少し手間がかかります。
もう少しシンプルな作りであれば、メンテナンスもしやすいと感じました。
細かい気になる点はあるものの、切れ味の良さや仕上がりのきれいさ、USB充電式で電池不要という点を考えると、満足度は高いです。手軽に使える毛玉取りを探している方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。