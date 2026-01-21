値札間違えてない！？充電式だから電池要らず！今の季節に助かる100均ミニ家電

この季節は特に、毛玉がすぐについてしまうのが悩み…。清潔感を保つためにも、頻繁にお手入れをする必要がありますよね。ダイソーの『電動毛玉取り（スクエア、USB充電式）』は、スタイリッシュな見た目に反して、USB充電式を採用しているのがポイント！電池要らずなうえ、サッと使えて便利ですよ。

商品情報

商品名：電動毛玉取り（スクエア、USB充電式）

価格：￥550（税込）

充電時間時間（約）：2時間

連続使用時間（約）：25分

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480607498

見た目がおしゃれで使い心地も申し分なし！ダイソーの『電動毛玉取り』

この季節は衣類の毛玉がとても気になります。地道に毛玉を取り除くのは大変なので、電動式の毛玉取りがあると便利ですよね。

そこでおすすめなのが、ダイソーの『電動毛玉取り（スクエア、USB充電式）』。価格は550円（税込）です。

ニットやセーター、スウェットなど、着ているうちにどうしてもできてしまう毛玉を、電動でさっと取り除けて便利！毛玉が目立つだけで古く見えてしまう服も、このアイテムを使えば印象がぐっと変わります。

本体はスクエア型のデザインで、一般的な丸型の毛玉取りとは少し違った形状です。

四角いため最初は少し握りにくさを感じますが、コンパクトで収納しやすく、引き出しや棚にもすっきり収まります。

スタイリッシュな見た目なので、目につく場所に置いたままでも違和感がありません。

電源は電動式の毛玉取りでは珍しいUSB充電式で、乾電池が不要なのも嬉しいポイントです！

充電には別売のUSB ACアダプターとUSB Type-C充電ケーブルが必要になります。

充電時間は約2時間で、満充電後は約25分の連続使用が可能です。気になる部分をササッとケアするには十分です。

びっしりついていた毛玉が取れてすっきり！

使い方はとてもシンプルで、電源を入れて毛玉が気になる部分に軽く当て、なでるように動かすだけです。

強く押しつける必要はなく、ゆっくり滑らせるだけで毛玉がきれいに取れていきます。

動作音は一般的な電動毛玉取りとほぼ同じで、特別うるさく感じることはありませんでした。

使用前は毛玉がびっしりとついていた衣類ですが…

目立っていた毛玉がスムーズに除去され、衣類全体がすっきりとした印象になりました！

毛玉の取れ具合は文句なし。切れ味も良く、何度も同じ場所を行き来しなくてもきれいに仕上がる点は、使っていて気持ちがいいです。

一方で、気になった点もあります。まず、フタの外しにくさを感じました。

構造上、毎回同じ部分が引っ掛かりやすく、スムーズに外れません。

突起部分が細いため、無理に力を入れると折れてしまいそうで少し不安になります。

もうひとつは、毛玉がたまる部分の構造です。

ブラシが付属しているとはいえ、内部がやや複雑な形をしているため、ゴミを捨てる際や掃除のときに少し手間がかかります。

もう少しシンプルな作りであれば、メンテナンスもしやすいと感じました。

細かい気になる点はあるものの、切れ味の良さや仕上がりのきれいさ、USB充電式で電池不要という点を考えると、満足度は高いです。手軽に使える毛玉取りを探している方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。