ペン1本を快適に持ち運べる！大人が使いやすい100均専用ホルダー

ペンを1本だけ持ち歩きたい時、そのままバッグに入れておくとインクの付着が気になりますよね。毎回バッグ内をガサゴソ探すのも面倒に感じます。そんな悩みを解消してくれるアイテムをセリアで発見しました！ペン1本を身軽に持ち運べる専用ホルダー。バッグなどに装着すれば、必要なときにサッと取り出せて快適です！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：合皮 ペンホルダー フック付

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：65×30mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4510085139077

ペン1本の持ち運びにおすすめ！セリアの『合皮 ペンホルダー フック付』

セリアをパトロール中に、文具の持ち運びに便利な商品を発見しました！

今回ご紹介するのは、セリアの『合皮 ペンホルダー フック付』という商品。ペン1本を持ち運びやすくしてくれる、実用的なアイテムです。

シンプルながらもきちんと感のあるデザインで、仕事用にもプライベート用にも取り入れやすいのが特徴です。文房具はついバッグの中で迷子になりがちですが、このペンホルダーがあれば、必要なときにすぐ取り出せるようになります！

素材は合皮ですが、見た目にチープさを感じにくい仕上がりです。

ほどよく柔らかく、触り心地もなめらかなので、バッグの中に入れても他の持ち物を傷つけにくい印象があります。

100円台の商品とは思えない高見え感があり、シンプルなバッグやポーチにもよくなじみます。

使い方はとても簡単で、フックを取り付けたい場所に引っ掛け、ペンを差し込むだけ。

バッグの中にそのまま入れることもでき、外側に取り付けることで、より取り出しやすくすることもできます。

用途や好みに合わせて取り付け場所を変えられるのは、日常使いでは嬉しいポイントです。

バッグや社員証のストラップなどに取り付けて持ち運べる！

バッグのDカンや持ち手のほか、社員証のストラップ、ベルトループなどに簡単に取り付けられるため、使い方の幅が広がります。

今回はバッグの外側に取り付けて使ってみましたが、ペンを探す手間がほとんどなくなり、必要なときにさっと手に取れるので、メモを取る機会が多い場面では特に重宝します。

ペンの定位置ができることで、紛失防止にもつながっていると感じました。

また、ペンの出し入れもスムーズで、使うたびにストレスを感じることがありません。合皮素材が柔らかいため、ペンを差し込むときも引っかかりにくく、見た目以上に使いやすい印象です。

バッグの外側に付けても主張しすぎず、さりげなく使える点も気に入っています。

ペンの収納場所に悩んでいる方や、バッグの中をすっきりさせたい方にとって、気軽に取り入れやすいアイテムだと思いました。日常のちょっとした不便を解消してくれるので、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。