可愛い見た目で結構やるじゃん…！気になるアレをケアする100均ブラシ
商品情報
商品名：洗顔ブラシ
価格：￥330（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480602158
かわいい見た目で使い心地は優秀♡ダイソーの『洗顔ブラシ』
ダイソーをパトロール中、柄付きの洗顔ブラシを発見。
ころんと丸いフォルムで見た目はかわいらしいけれど、毛の密度がぎゅっと詰まっていて、なんだか頼もしそうな雰囲気。思わず手に取りました。
価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、美容グッズ売り場に置かれていました。
やわらかな毛がびっしりと密集していて、指ではじいても土台が見えないほど。
毛が細かくてやわらかく、触るとふわっと戻ります。
やわらかなブラシでやさしく洗える♡スキンケアにぴったり！
さっそく洗顔に使ってみました。石けんをつけて、円を描くようにくるくると動かしてみましたが、泡立ちは控えめ。最初からもこもこ…とはいきませんでした。
水を少しずつ加えながら、時間をかけて泡を育てていく感じです。
筆者は特に気になっている鼻まわりをくるくる…。
毛先が細かいおかげか、チクチク感はほとんどなく、やさしい使用感。
力を入れなくても動かしやすい形で、小鼻まわりなどにも沿わせやすいです。
洗い上がりはさっぱり。酵素洗顔料を使ったこともあり、なんとなくすっきりしました。
手や指先で洗うだけのときとは違う感覚で、毛穴の黒いぽつぽつも若干薄くなったように感じました。
刺激は強くないものの、毎日使うよりは週に1〜2回くらいがちょうど良さそう。お肌の様子を見ながら取り入れるのが安心です。
使用後はフックに掛けて乾燥・保管できるのもポイント。
見た目のかわいさに目がいきがちな洗顔ブラシですが、実際に使ってみると、想像以上に優秀なアイテムでした！
今回は、ダイソーの『洗顔ブラシ』をご紹介しました。指だけでは届きにくいと感じていた部分も、ブラシを使うことで洗いやすく、丁寧にスキンケアできる感覚がGOOD。
お肌の調子が気になるときに取り入れたいアイテムです。ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。