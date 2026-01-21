可愛い見た目で結構やるじゃん…！気になるアレをケアする100均ブラシ

洗顔を見直したいけれど、特別な道具を揃えるのはハードルが高い…そんな人でも気軽に試しやすい洗顔ブラシをダイソーで見つけました！細かい毛がびっしりと密集していて、肌あたりはふわっとやわらかく、刺激は少なめ。「今日はちゃんとケアしたい！」という日におすすめで、丁寧にスキンケアしたいときにぴったりです♪

商品情報

商品名：洗顔ブラシ

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480602158

かわいい見た目で使い心地は優秀♡ダイソーの『洗顔ブラシ』

ダイソーをパトロール中、柄付きの洗顔ブラシを発見。

ころんと丸いフォルムで見た目はかわいらしいけれど、毛の密度がぎゅっと詰まっていて、なんだか頼もしそうな雰囲気。思わず手に取りました。

価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、美容グッズ売り場に置かれていました。

やわらかな毛がびっしりと密集していて、指ではじいても土台が見えないほど。

毛が細かくてやわらかく、触るとふわっと戻ります。

やわらかなブラシでやさしく洗える♡スキンケアにぴったり！

さっそく洗顔に使ってみました。石けんをつけて、円を描くようにくるくると動かしてみましたが、泡立ちは控えめ。最初からもこもこ…とはいきませんでした。

水を少しずつ加えながら、時間をかけて泡を育てていく感じです。

筆者は特に気になっている鼻まわりをくるくる…。

毛先が細かいおかげか、チクチク感はほとんどなく、やさしい使用感。

力を入れなくても動かしやすい形で、小鼻まわりなどにも沿わせやすいです。

洗い上がりはさっぱり。酵素洗顔料を使ったこともあり、なんとなくすっきりしました。

手や指先で洗うだけのときとは違う感覚で、毛穴の黒いぽつぽつも若干薄くなったように感じました。

刺激は強くないものの、毎日使うよりは週に1〜2回くらいがちょうど良さそう。お肌の様子を見ながら取り入れるのが安心です。

使用後はフックに掛けて乾燥・保管できるのもポイント。

見た目のかわいさに目がいきがちな洗顔ブラシですが、実際に使ってみると、想像以上に優秀なアイテムでした！

今回は、ダイソーの『洗顔ブラシ』をご紹介しました。指だけでは届きにくいと感じていた部分も、ブラシを使うことで洗いやすく、丁寧にスキンケアできる感覚がGOOD。

お肌の調子が気になるときに取り入れたいアイテムです。ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。