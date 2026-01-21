とにかくかさばらない！スッキリ収納できる100均お守りポーチ
商品情報
商品名：トラベルケース
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：縦16.5cm×横20cm
カラー展開：黒、グレー
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480615264
出発前のバタバタを減らせる！ダイソーの『トラベルケース』
旅行前って、準備に手間も時間がかかりますよね。
特にパスポートや航空券、現地通貨、スマホまわりの小物など、全部必要なのにまとめ方を間違えるとバッグの中で迷子になりがち…。
そんなときに活躍するのが、ダイソーの『トラベルケース』。見た目は薄くてぺったんこなのに、想像以上に収納力がある優秀ポーチです！
素材は分厚めのポリウレタン製で、薄型ながら裏地もしっかりしていて丈夫。バッグの中でくしゃっとなりにくく、安心感があります。
価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、トラベルグッズ売り場に置かれていました。
旅行気分が上がるデザインで、旅のお供にぴったり♪
かさばらないのにきちんと分けられる4ポケット！
収納スペースは表側に3つ、裏側に1つあります。
収納スペースはそれぞれ独立していて、小物をしっかりと分けて入れられるのがポイントです。
パスポートや航空券、eチケットの控え、両替した現地通貨などを分けて入れておくと、空港での出し入れがとてもスムーズ。出発前や空港内でバタバタと慌てずに済みます。
ホテルに着いた後は、パスポートや貴重品をまとめて金庫に入れておく管理ポーチとして活躍します。
大事なものをひとまとめに管理できるので、「ホテルに忘れてきちゃった！」という心配も減らせます。
裏側のポケットはスマホがすっぽり収まる深さで、チェックイン前後の一時置きにも便利。
ファスナートップが大きめなので、慌ただしい場面でも開け閉めしやすいのも助かります。
ループ付きなので、キーホルダーやストラップを付けて使うことも可能。
ハンドストラップを付ければ、持ち歩き用ポーチとしても使えそうです。
観光中は、必要最低限の現金やカード、常備薬、充電ケーブルなどを入れて持ち歩くのにも向いています。
今回は、ダイソーの『トラベルケース』をご紹介しました。
このトラベルケースはとにかく薄型なので、バッグの中をスッキリ保ちやすいです。
シーンごとに役割を変えながら使えるのも心強いポイント。1つ持っておくと頼りになります。
近々旅行に行く予定がある方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。