エックスモバイルは、通信サービスの利用に応じてビットコインポイントが付与される新サービス「HORIE MOBILE 2.0」の提供を開始した。申込窓口は、オンラインのみ。

「HORIE MOBILE 2.0」は、既存の「HORIE MOBILE」のサービス設計を進化させた通信プラン。

ユーザーは特別な知識や複雑な手続きを必要とせず、日常的なスマートフォンの利用を通じてビットコインに触れられる。同社は本サービスを「ビットコインを身近にする通信」と位置づけ、Web3時代を見据えた展開を進めるとしている。

毎月、月額利用料金（税抜）の10％分がエックスポイント（1ポイント＝1円相当）として付与される。エックスポイントはビットコインポイントと連動しており、ビットコインポイント自体もビットコインの価格に連動する仕組み。これにより、ビットコイン価格が上昇した場合、保有するビットコインポイントの価値も上昇する。

なお、2028年1月以降には、ビットコインポイントを利用してバウチャーと交換できるようになり、実際にビットコインを取得できるようになる予定だとしている。

料金プランは、SIM・eSIMが1GB（830円）～200GB（1万978円）まで用意され、ドコモ回線を利用する。モバイルWi-Fiは990GB（5230円）で提供される。

料金プラン データ容量 月額料金 ビットコインポイント 1GB 830円 750ポイント 3GB 1408円 1280ポイント 5GB 1738円 1580ポイント 10GB 1930円 1750ポイント 20GB 2480円 2250ポイント 50GB 4598円 4180ポイント 100GB 6578円 5980ポイント 200GB 1万978円 9980ポイント モバイルWi-Fi990GB 5230円 4750ポイント