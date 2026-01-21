巡りを整える薬膳
冬は寒さによって血管が収縮し、血や気の巡りが悪くなりやすい季節。1月は特に血流不足から、顔色がくすんだり、クマが目立ったり、肌のハリが失われやすくなります。
東洋医学では「血（けつ）」は肌や髪を潤し、女性の美しさを支える重要な要素。血の巡りが悪くなると、どんな高級な化粧品を使っても効果を感じにくくなります。
そこで取り入れたいのが、血行を促す薬膳！
代表的な食材は、なつめ、クコの実、黒糖、ほうれん草、にんじん、レバーなど。特になつめやクコの実は、血を補いながら心も落ち着かせ、睡眠の質を高める作用もあります。
また、1月は運動不足になりがちですが、軽いストレッチや深呼吸も血の巡りを助けてくれます。薬膳＋生活習慣の見直しが、美容への近道です。
美容鍼灸は、顔だけでなく全身の血流を整えることで、内側から自然な血色を引き出します。
1月こそ「巡り」を意識し、くすみ知らずの血色美人を目指しましょう。
[文：meilong スタッフ]
meilong 院長・石川美絵（いしかわ・みえ）
